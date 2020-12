Metro 2033 está disponível gratuitamente hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dezembro é a época das ofertas e a Epic Games está entrando no espírito das coisas com uma série de jogos gratuitos disponíveis para os jogadores de PC. Parece que neste mês a empresa está realmente servindo as guloseimas. Ontem tivemos Alien Isolation, hoje é a versão redux do Metro 2033 .

Embora não seja o último jogo da série Metro, ainda é um jogo fantástico com muita diversão para se ter. O jogo é vagamente baseado no romance de Dmitry Glukhovsky de mesmo nome, ambientado em um mundo pós-apocalíptico com feras mutantes, experiências psicológicas e ambientes hostis para sobreviver.

Gostamos muito de Metro 2033 quando o jogamos pela primeira vez e a versão Redux viu o jogo sendo gloriosamente reconstruído com um motor de jogo mais novo, dando-lhe uma revisão com visuais mais modernos adequados para 2014. Normalmente custando £ 14,99, Metro Redux 2033 é um roubo mas de graça é ainda mais uma pechincha.

É um jogo cativante e uma experiência de atmosfera maravilhosa que só está realmente presente nos outros jogos da série. Mas se você curtir o suficiente, poderá comprar o Metro Exodus para manter a diversão.

Escrito por Adrian Willings.