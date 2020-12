Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Game, uma loja de videogame no Reino Unido, se ramificou na venda de fragrâncias. Não mesmo. Não é o dia da mentira, é apenas um pouco de alegria festiva para o final de 2020.

As duas fragrâncias - chamadas Call of Beauty e Eau De Plumber - fazem referência ao jogo de tiro em primeira pessoa favorito de todos, Call of Duty, e um certo encanador bigodudo (que suspeitamos que uma grande empresa de videogame japonesa não ficaria satisfeita).

Call of Beauty vem em um frasco de vidro em forma de granada com uma fragrância de cor rosa dentro. A descrição irônica diz "combinando os tons baixos de napalm com tons agudos e saltitantes de melancia e charutos, Call of Beauty pode ser melhor descrito como tão poderoso que suas narinas agitam bandeiras brancas".

Eau De Plumber, por sua vez, é engarrafado com uma tampa - não uma tampa de torção, mas uma tampa vermelha semelhante a Mario - e descrito como um "perfume de inspiração italiana [que] apresenta notas profundas de terra de cogumelo, equilibradas com notas altas de pêssego e margarida e tons médios de gramados. "

O problema é que essas fragrâncias de edição limitada se esgotaram online, depois de serem colocadas à venda por £ 19,99 cada em 8 de dezembro. Tarde demais para colocar as mãos neles? A única sugestão do jogo é que você possa conseguir um na loja. Boa sorte ao tentar localizar um. Talvez use seu nariz, eh ...

Escrito por Mike Lowe.