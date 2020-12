Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 é de longe o maior jogo desta temporada de férias. CD Projekt Red revelou que oito milhões de pré-encomendas foram vendidas, sem falar de novas cópias compradas no primeiro dia, colocando-o entre GTA V e The Last of Us Part II como um dos maiores jogos dos últimos tempos.

Existem vários relatos de o jogo ter uma litenania de bugs e falhas, especialmente nos consoles PlayStation 4 e Xbox One, mas não há como negar o quão grande o jogo é em escopo e escala. Na verdade, pode ser um pouco exagerado quando você põe os pés na Cidade da Noite.

É por isso que reunimos algumas dicas úteis para iniciantes, para ajudá-lo a começar a usar o Cyberpunk 2077 .

Antes mesmo de jogar, você pode alterar as configurações gráficas - no PC e no Xbox Series X, pelo menos.

A versão para PC possui uma grande variedade de controles deslizantes diferentes para ajudá-lo a obter o melhor desempenho visual para suas especificações. No entanto, a maioria dos consoles não oferece nada além de pequenos ajustes em coisas como "grão do filme" e brilho HDR para sua TV específica.

No entanto, os proprietários do Xbox Series X têm uma opção adicional. Você pode escolher priorizar o desempenho ou a qualidade nas configurações. O desempenho oferece 60 fps com resoluções mais baixas, enquanto a qualidade favorece a resolução em vez das taxas de quadros.

Estranhamente, esta não é uma opção em qualquer outro console - incluindo PS5 e Xbox Series S.

Para alternar entre os modos na Série X, abra as configurações na tela inicial ao carregar o jogo pela primeira vez, clique em Gráficos na barra superior e você verá uma opção para alternar entre os modos. Como alternativa, abra o menu principal clicando no botão Exibir no Controle do Xbox Wireless, então você pode acessar as configurações da mesma maneira.

Um dos maiores problemas experimentados pelos jogadores no PS4 ou Xbox One é que as texturas às vezes demoram muito para aparecer em uma cena.

Infelizmente, até que isso seja corrigido pelo CD Projekt Red, não há como consertar isso nos consoles da geração atual, já que se acredita que seja pelo menos parcialmente causado por taxas de leitura lentas de discos rígidos físicos (mesmo externos).

Se você possui um PS5 ou Xbox Series X / S, você pode contornar isso instalando o jogo em seu SSD interno (ou placa de expansão ), embora tecnicamente ainda esteja executando em compatibilidade com versões anteriores para cada um.

No PS5, você pode precisar desligar a opção nas configurações de armazenamento do console que instala automaticamente os jogos PS4 em uma unidade externa - ou mover a instalação atual para a unidade interna.

Como nós, você pode querer desativar as legendas para obter uma experiência mais envolvente - afinal, este é um jogo de RPG. No entanto, se você quiser ter certeza de entender tudo o que é dito no jogo, você pode querer ativar o modo de legendas "cinematográficas" nas configurações de som. Isso traduzirá qualquer diálogo em segmentos importantes da história para que você sempre saiba o que as pessoas estão dizendo quando falam outro idioma.

Isso também pode ser feito durante os segmentos da história onde é importante, indo para a tela do menu principal e configurações assim que alguém começa a proferir algo que você não entende. Você perderá a tradução dessa linha específica, mas o resto aparecerá na tela como texto.

Antes de o jogo começar, você precisará criar seu personagem e uma das opções oferecidas é seu percurso de vida. Você pode escolher entre Nomad, Streetkid ou Corpo, com cada um oferecendo um cenário / missão diferente para entrar no jogo.

Nomad, por exemplo, começa você fora de Night City, em Badlands. O Corpo começa como funcionário da Araska Corporation. Enquanto, Streetkid começa você como um pequeno criminoso, ganhando vida com a agitação.

O prólogo de abertura dura 20-25 minutos, quando os três convergem e a história decola de maneira semelhante. As missões principais serão idênticas, embora as missões secundárias possam diferir dependendo do caminho de vida escolhido. Você também terá opções de diálogo ligeiramente diferentes dependendo do seu caminho, o que pode ajudar a terminar algumas missões principais de maneiras alternativas.

Além disso, a maior parte da sua experiência de jogo será a mesma.

Quando você ganha um novo nível, também recebe pontos de atributos e vantagens. No entanto, não está claro como usá-los, então espero que isso ajude.

Os pontos de atributo melhoram suas estatísticas principais e podem ser gastos em cada um de seus atributos principais - Corpo, Reflexos, Habilidade Técnica, Inteligência e Cool. Passe o mouse sobre aquele que deseja aumentar e segure o botão "X" (ou "quadrado" no PlayStation).

Mais vago é como adicionar seus pontos de vantagens. Você precisa pairar novamente sobre um de seus atributos, mas desta vez pressione "A" (ou "X" no PlayStation). Ele exibirá todos os benefícios disponíveis para esse tipo de atributo. Escolha um e segure "X" / "quadrado" para atribuir o ponto. Algumas vantagens podem ser acumuladas para aumentar seu efeito.

Você pode trocar de roupa apertando o botão Menu em um controle do Xbox ou o botão Opções no PlayStation e então indo para seu inventário.

Você verá seu personagem no meio e as opções de roupas no lado direito. Selecione qualquer um dos slots de vestuário diferentes e você poderá escolher entre as roupas que estiver carregando (ou seja, compradas ou recolhidas em sua viagem).

Haverá alguns itens de roupa alternativos em seu apartamento. Você só precisa pegá-los todos de seu guarda-roupa perto da porta e colocá-los através das etapas descritas acima.

Você não pode comprar um carro antes de atingir um certo ponto nas missões principais - cerca de quatro horas se estiver jogando como nós.

Infelizmente, você não pode simplesmente entrar em um showroom e escolher um veículo; você tem que esperar até que um seja oferecido a você por mensagem de texto. Você pode então rastrear essa "missão" para ir ao local para comprá-lo.

Alternativamente, você pode ganhar carros e motos em outras missões definidas ou roubar um estilo Grand Theft Auto. Você precisará de atributos específicos para fazer isso, no entanto.

Você provavelmente está ciente de que Keanu Reeves interpreta Johnny Silverhand, um ex-astro do rock que acaba amarrado a você na forma virtual. No entanto, você precisa de um pouco de paciência antes de vê-lo pela primeira vez, já que ge só aparece depois de The Heist - uma missão de campanha massiva que efetivamente termina todo o prólogo do jogo.

Alguns de vocês podem se perguntar como colocar uma arma no coldre no jogo - afinal, você não quer sair por aí balançando uma arma na cara das pessoas o tempo todo.

Na verdade, é bastante simples, basta tocar duas vezes no botão "Y" no controle do Xbox ou no "triângulo" no PlayStation.

Nossa última grande dica por enquanto é garantir que você salve seu jogo regularmente. Isso é essencial em todos os principais RPGs e ainda mais no Cyberpunk 2077, pois há vários finais no jogo e, a menos que você queira começar do zero a cada vez, você pode ver vários deles voltando para os salvamentos anteriores.

Além disso, descobrimos que algumas missões que envolvem combate o mandam de volta a um ponto de verificação bem cedo se você morrer - mesmo antes de algumas das seções de combate que você já completou. Portanto, aconselhamos você a economizar em cada ponto de uma missão em que passou por uma área de combate difícil e pouco antes da próxima.

Para fazer isso, basta ir até a tela do menu e pressionar "Y /" triângulo "para salvar rapidamente ou clicar na opção Salvar Jogo e fazer manualmente.

Adicionaremos mais dicas e truques à medida que descobrirmos mais. Esperançosamente, esses itens acima irão ajudá-lo a navegar pela Cidade Noturna por enquanto.

Escrito por Rik Henderson.