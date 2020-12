Entre nós está recebendo um novo mapa, o dirigível, no início de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Entre Us foi um dos maiores sucessos de 2020, tornando-se extremamente popular e ajudando as pessoas a encontrar uma maneira realmente casual de sair com seus amigos remotamente durante tempos difíceis na frente de socialização.

Embora o mapa da nave espacial original seja o mais icônico, há outras opções para quando as coisas começarem a ficar familiares demais, e o desenvolvedor Innersloth está ansioso para adicionar mais ao jogo com o tempo.

Esse compromisso está dando frutos em breve, após o anúncio de um novo mapa que será lançado no início de 2021 - O Dirigível.

️ O AERONAVIA - Um novo mapa chegando no início de 2021 ️



Preparem-se, tripulantes. Este próximo mapa (gratuito!) Incluirá:

todas as novas tarefas

sua escolha de qual quarto começar

escadas ?!

e mais?



Mas não se esqueça daqueles Impostores espreitando ... pic.twitter.com/IU2HJGuyEY - Entre nós (@AmongUsGame) 11 de dezembro de 2020

Parece mais um mapa engraçado e engraçado, montado a bordo de um dirigível steampunk com muitos novos truques para se acostumar, incluindo plataformas móveis, escadas e novos ambientes. Com certeza é uma ótima maneira de dar um novo fôlego às suas sessões entre nós, ao mesmo tempo que poder escolher em que sala começar adiciona outra camada de complexidade e duplicidade potencial.

Não temos uma data de lançamento exata ainda, e com o Innersloth composto por apenas quatro desenvolvedores no momento, pode ser perdoado por demorar um pouco para aparecer. Estaremos atentos a qualquer esclarecimento adicional nessa frente.

Escrito por Max Freeman-Mills.