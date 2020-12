Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - 2020 foi um ano estranho e com mais pessoas presas em casa, muitos se voltaram para os jogos. Como resultado, os videogames e os eSports prosperaram. Tanto é verdade que, de acordo com a The Independent Game Developers Association , este ano representou o crescimento mais rápido para a indústria de jogos do Reino Unido.

Este ano, a Getty Images também se tornou a fotógrafa dedicada de eSports para os campeonatos Gran Turismo certificados pela FIA. O que significa que os fotógrafos profissionais estão se dedicando à captura de imagens fantásticas no jogo.

Clive Rose é um desses fotógrafos. Um homem que tem viajado com o Campeonato Mundial de F1 e tirado fotos reais do automobilismo para a Getty Images desde 2003. Agora Clive voltou seu talento para a fotografia no jogo e esses são alguns dos resultados, com palavras do próprio fotógrafo.

Supercarros australianos

As imagens capturadas pelos profissionais mostram uma ampla gama de vistas incríveis vistas durante os diversos eventos de eSports. Aqui, Clive mostra um instantâneo da série Australian Supercars:

"A série Australian Supercars muda para eventos online após o fechamento da Covid-19. O superastro Kiwi Scott McLaughlin dominou as primeiras rodadas do campeonato com seu companheiro Kiwi Shane van Gisbergen vencendo."

Momentos que precedem eventos infelizes

Corrida virtual significa muito menos perigo para os envolvidos:

"O piloto de F1 Lando Norris chega para dar uma volta no piloto da Indycar Simon Pagenaud nos estágios finais do Indy 500 virtual. Os dois colidiriam segundos depois com Pagenaud dizendo que não viu Norris se aproximando, encerrando assim a chance de vitória dos jovens e o que teria sido uma grande perturbação. A queda anulando essa possibilidade potencial ... "

Campeo Mundial do Gran Turismo e seu Subaru

Os visuais do jogo geralmente resultam em algumas fotos realmente bonitas de grandes ângulos também. Muitas vezes também há uma história interessante por trás de cada um.

"O campeão mundial do Gran Turismo® Mikail Hizal volta ao ringue para as primeiras rodadas do Campeonato Mundial FIA Gran Turismo, pilotando seu amado Subaru. Compromissos no mundo real com seus estudos acabariam forçando o piloto turco a um ano sabático, mas ele fez apenas o suficiente para se qualificar para uma vaga nas Finais Mundiais. "

TAG Huer Porsche Supercup

"Sebastian Job, da equipe Red Bull Esports, liderou uma busca consistente pelo título durante a TAG Huer Porsche Supercup em 2020, vista aqui, quando suas aspirações ao título dispararam durante as primeiras trocas."

O circuito da Ilha Philip

A coleção de fotos da Getty Images dessas competições de eSports cobre todos os tipos de locais de corrida, incluindo belos esportes como este:

"Shane van Gisbergen pilotando o Red Bull Holden provou suas credenciais de corrida simulada para adicionar às suas habilidades no mundo real ao carregar durante toda a temporada na Australian Supercars ESeries. Visto aqui navegando no adorável circuito Philip Island."

The W Series

Mulheres também são vistas rasgando as trilhas virtuais:

"Apenas as mulheres da Série W se juntaram à revolução e assumiram os simuladores em 2020 no lugar de suas séries do mundo real. A holandesa Beitske Visser é o talento destacado no campo, conquistando o título com algumas corridas restantes."

Valerio Gallo dominando a pista

"Um novo amanhecer na era do Gran Turismo como o italiano Valerio Gallo domina o campeonato online europeu 2020 FIA Gran Turismo garantindo uma vaga nas finais regionais no processo."

O cruzamento de Suzuka

"A capacidade fantástica das corridas de Sims de permitir acesso irrestrito para fotografia permite alguns novos ângulos em lugares antigos. Aqui os competidores da Série W navegam pela seção transversal única de Suzuka."

Cody Nikola Latkowski

"Cody Nikola Latkowski, da Austrália, tenta expiar sua pequena derrota no FIA Gran Turismo World Tour Rd.1 no início do ano anterior ao fechamento global. Visto aqui em ação nas ruas de Tóquio durante o campeonato online. Cody iria para garantir seu lugar e se alinhar para sua próxima chance pela coroa GT em dezembro de 2020. "

Baptiste Beauvois

"O carregador europeu do Gran Turismo Baptiste Beauvois da França carregou seu carro Mercedes Grupo B em Monza durante as eliminatórias regionais da FIA Gran Turismo."

Pr do sol sobre Monza

"À medida que avançamos para o final do ano, o Campeonato Mundial FIA Gran Turismo passa pela sua fase de qualificação final com uma adorável luz outonal em Monza. Carros do Grupo B e um pôr do sol, como não gostar ?!"

Drives nicos

"Os participantes têm a oportunidade de experimentar passeios exclusivos em lugares incríveis do mundo virtual. Mergulhe e veja o que você gosta ...".

Escrito por Adrian Willings.