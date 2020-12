O Mandalorian vai estrelar a nova temporada Fortnite

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A batalha contra Galactus acabou - a longa história de Fortnite ligada ao universo Marvel acabou, pelo menos por agora, com jogadores se unindo para derrubar o enorme vilão durante um evento ao vivo.

Agora, a Epic Games deu continuidade ao processo, retirando os contornos de sua nova temporada de conteúdo - formalmente chamada de Capítulo 2, Temporada 5 - Ponto Zero.

Parece um pouco mais de uma variedade de diferentes tipos de conteúdo, em comparação com as atualizações com temas mais restritos das últimas temporadas, que qualquer pessoa que não embarcou no trem da Marvel sem dúvida ficará satisfeito.

Há uma variedade de novos heróis para se disfarçar, de guerreiros míticos a lutadores futuristas, mas sendo Fortnite, ainda há uma marca absolutamente blockbuster abrindo caminho para o jogo.

Os jogadores serão capazes de pegar skins de The Mandalorian, o show de sucesso de Star Wars, deixando-os parecer e soar como o caçador de recompensas titular, completo com seu pequeno companheiro, Grogu.

Há um novo passe de batalha para comprar e completar, é claro, que dará acesso a muitos dos novos cosméticos, e você pode descobrir mais sobre as novidades no site da Epic .

Escrito por Max Freeman-Mills.