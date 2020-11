Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic está lançando um serviço de assinatura mensal chamado Fortnite Crew. Aqui está o que você precisa saber sobre isso.

A Epic está essencialmente oferecendo um novo serviço para quem quer gastar dinheiro no Fortnite . Por uma taxa mensal, os jogadores do Fortnite podem obter 1.000 Vbucks (a moeda do jogo do Fortnite), uma nova skin e equipamento de personagem e acesso ao passe de batalha da temporada atual. A imagem acima mostra o primeiro personagem incluído.

A Epic disse que o personagem e sua roupa e acessório estão disponíveis apenas com o Fortnite Crew e “nunca serão vendidos ou doados para não-membros do Crew”.

1/3 Epic Games

A atual temporada Fortnite começou em agosto, adicionando personagens e locais da Marvel à ilha Battle Royale . Isso terminará com o próximo grande evento ao vivo do jogo ocorrendo em 1 de dezembro de 2020 às 16h ET. No dia seguinte, o Capítulo 2: Temporada 5 começará.

Nota: Se você já comprou o Battle Pass da temporada atual, 950 V-Bucks serão devolvidos à sua conta.

Nos EUA, o Fortnite Crew custa US $ 11,99 por mês. Você pode cancelar sua assinatura do Fortnite Crew a qualquer momento.

A assinatura do Fortnite Crew pode ser adquirida diretamente na Loja de Itens ou na tela de compra do Battle Pass. Para cancelar sua assinatura, vá diretamente no jogo e verifique a guia Fortnite Crew. Ele o guiará com base no seu dispositivo.

Sua assinatura do Fortnite Crew está associada à plataforma na qual você o adquiriu (Xbox, PlayStation, Switch, etc). Embora você possa acessar os itens recebidos em diferentes plataformas, a Epic disse que os V-Bucks que você recebe "podem não ser resgatáveis" em outras plataformas.

Para mais detalhes, confira a página de perguntas frequentes do Fortnite Crew.

Escrito por Maggie Tillman.