WWE Supercard Season 7: Top 5 principais novos recursos e mudanças

(Pocket-lint) - WWE Supercard cresceu enormemente desde sua introdução para Android e iOS em 2014. Sua comunidade é enorme e o jogo em si mudou significativamente em todos esses anos.

Temos jogado desde a 2ª temporada e continuamos diariamente, então aproveite a chance para dar uma espiada nas mudanças que virão com uma atualização da 7ª temporada esta semana.

Muitos deles também são significativos - com novas habilidades, técnicas, níveis de cartas (é claro) e muito mais. Aqui estão as grandes mudanças no WWE Supercard e uma breve explicação do jogo para os novatos.

WWE Supercard é um jogo de batalha de cartas móveis que apresenta as superestrelas do passado e do presente que aparecem na programação semanal da WWE: Raw, Smackdown, NXT e NXT UK.

Os jogadores constroem um baralho de superstars, masculinos e femininos, para lutar contra oponentes AI e PVP no ringue em vários modos de jogo diferentes. Cada um dos superstars tem uma série de estatísticas com base em suas contrapartes da vida real e podem ser treinados para serem mais poderosos, ter equipamento adicionado, formar equipes de tag e muito mais.

Eles também estão disponíveis em vários níveis, com novos níveis de cartas mais poderosas sendo lançadas ao longo do ano - portanto, sempre dando aos jogadores regulares maneiras de melhorar seus decks e se esforçarem constantemente para ter a melhor coleção.

Equipes de jogadores também podem ser formadas - assim como clãs - para lutar contra outras equipes e ganhar novas cartas. Embora todas as cartas também possam ser ganhas em quase todos os modos de jogo, coletando-as de escolhas de draft ocultas. De vez em quando, um card do nível atual do jogador será concedido para ajudá-lo a avançar.

Cada batalha se desenrola um pouco como um jogo mais complicado de Top Trumps. As estatísticas de um superstar serão comparadas com as de seu oponente e aquele com o maior valor vence. Há muito mais do que isso, mas isso é essencialmente o básico.

WWE Supercard está disponível para iOS na App Store da Apple aqui , e Android no Google Play aqui . Você também pode baixá-lo para tablets Amazon Fire aqui .

Agora, para os novos recursos principais para a 7ª temporada ...

Tal como acontece com as atualizações sazonais anteriores, três novos níveis estão sendo introduzidos com a Temporada 7: Bio-Mechanical, Swarm e Behemoth. Eles são cada vez mais poderosos nessa ordem.

Sem incluir as cartas de evento, que serão adicionadas posteriormente, a camada Bio-Mechanical é composta por 164 cartas iniciais, assim como Swarm, enquanto Behemoth tem 152 superstars iniciais no conjunto.

O jogo também está redefinindo a camada inferior (que era a Fera na 6ª temporada) para Gótica.

Um novo recurso de nível extra - Coleções - pode ser encontrado no Catálogo do jogo. Este ano, obter um conjunto de cartas específicas em uma camada irá recompensá-lo com uma nova carta em uma camada superior. Por exemplo, colete as versões Swarm de Xavier Woods, The Boogeyman, Shinsuke Nakamura, Edge, Nikki Cross e Naomi e você pode reivindicar um card Behemoth aleatório.

Além das estatísticas usuais de Poder, Resistência, Velocidade, Carisma e Habilidade, cada superstar agora recebe uma Técnica com base em seu estilo no mundo real. Essas técnicas podem modificar alguns dos bônus ou resultados da próxima partida em que o superstar estiver envolvido.

Isso significa que mesmo que você perca uma partida (em qualquer modo de jogo), você terá uma chance melhor de vencer a próxima, independentemente do adversário.

Por exemplo, um lutador (como Roman Reigns ou Kane) pode ter a técnica de reversão e ter 15 por cento de chance de repetir instantaneamente uma derrota com um match-up de estatísticas diferente.

Observe, porém, que uma carta profissional só pode ter uma técnica e você pode combinar duas cartas com técnicas separadas (já que são atribuídas aleatoriamente com base em seus tipos de estilo). Nesse caso, você será solicitado a escolher qual atribuir.

As técnicas também podem ser melhoradas jogando partidas ou trocadas por meio de embaralhamento (que custa créditos).

Com certeza adiciona mais variedade ao jogo.

Este é fácil. Com o passar dos anos, as cartas se tornaram ridiculamente poderosas, com cada nível tendo estatísticas aumentadas ao longo do último. Isso significa que, embora o jogo tenha começado originalmente com estatísticas listadas em 100, o último nível da 6ª temporada - SummerSlam 20 - pode ser aumentado de nível e promovido para ter estatísticas na casa dos milhões.

Isso torna muito mais difícil julgar instantaneamente se ele ou ela vai ganhar uma batalha contra uma carta rival. O desenvolvedor Cat Daddy está, portanto, truncando as estatísticas daqui para frente - certificando-se de que as cartas não tenham mais do que quatro números por estatística na tela ao mesmo tempo.

Isso significa que uma placa que teria 3.800.000 como uma classificação estatística, agora será listada como 3.800M. Eles não perdem a potência, apenas tornam muito mais fácil de ler à primeira vista. Estatísticas abaixo de um milhão são truncadas para os 100.000 mais próximos.

Uma mudança importante na forma como os modos de jogo funcionam pode ser encontrada em uma nova seção PVP na página inicial.

Aqui, você vê todos os modos de jogo PVP disponíveis ao mesmo tempo: Guerra, Royal Rumble, Womens Royal Rumble, Elimination Chamber e Womens Elimination Chamber. Você pode escolher jogar qualquer um deles, desde que tenha uma luta disponível. Você será recompensado com impulso e SuperCoins de acordo (dependendo do modo de jogo).

Então, se você quiser fazer um blitz nos jogos mais rapidamente, pode escolher usar suas lutas na Guerra, mas obterá menos pontos de momentum e SC do que, digamos, Royal Rumble. As escolhas do rascunho também podem variar de acordo com o modo que você escolher.

Basicamente, você não precisa mais esperar o ciclo de Cat Daddy para chegar ao modo de jogo que você mais gosta.

Uma última característica importante que pode fazer uma grande diferença nas partidas é o SuperMove.

Durante uma luta, suas cartas ativam um novo medidor de energia SuperMove. Ele continuará a ser preenchido em todos os modos de jogo e partidas.

Quando cheio, ele pode ser liberado durante uma partida que você parece estar perdendo para virar a maré. Talvez reduzindo a quantidade de vezes que você precisa forçar o abandono.

Haverá alguns outros novos recursos e ajustes que não pudemos ver na compilação de demonstração a que tivemos acesso. Isso inclui o novo modo de evento WarGames, que não estará disponível com a atualização inicial da 7ª temporada, mas será lançado em dezembro de 2020.

No entanto, podemos dizer que serão necessários baralhos masculinos e femininos, com 16 cartas superiores em cada um.

Também podemos informá-lo de que há uma nova seção Draft Picks na página inicial, então você não precisa jogar uma luta apenas para obter draft picks que talvez não tenha conseguido reivindicar (digamos, você tinha muitas cartas em seu deck já).

Falando nisso, os limites das cartas são idênticos aos da 6ª temporada: 400 superstars / suporte, 100 equipamentos, 100 melhorias.

Outra grande mudança vem com a escada de recompensas, embora ela continuasse travando para nós (afinal, era uma construção inicial). De acordo com Cat Daddy, você não terá mais que jogar 15.000 jogos apenas para obter uma recompensa no topo da escala.

E, finalmente, não conseguimos ver muito da loja final ou como as SuperCoins podem ser gastas. Mas ficaremos felizes em descobrir junto com todos os outros jogadores na quarta-feira, 18 de novembro de 2020, quando a 7ª Temporada estiver finalmente disponível. Nos vemos lá.

