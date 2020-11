Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A embalagem do PS4 para Cyberpunk 2077 vazou, revelando que a cópia física do jogo virá em dois discos Blu-ray e seu tamanho de arquivo final.

Mas embora isso pareça preocupante - especialmente para aqueles com pouco espaço de armazenamento disponível no disco rígido ou banda larga lenta - não é tão ruim quanto inicialmente temido.

O jogo supostamente ocupará 70 GB de espaço no disco rígido em um PS4. Isso é muito menos do que Red Dead Redemption 2 (105GB) e GTA 5 (94GB). Também é menos que The Last of Us Parte 2 (78,3 GB).

E, em termos dos dois discos, é provável que um seja usado para transferência de dados durante a instalação, com o outro necessário para jogar o jogo - ou seja, você não precisará dos dois para jogar após a instalação. É o mesmo na Parte 2 do TLOU, por exemplo.

Fotos do caso foram postadas por AltChar, embora não tenhamos certeza da fonte do site.

Também listados na parte traseira estão os seguintes:

Compêndio mundial

Adesivos

Postais

Mapa do jogo

Acesso a conteúdo digital

Cyberpunk 2077 será lançado globalmente em 10 de dezembro para PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. As versões PS5 e Xbox Series X / S aparecerão no início do próximo ano.

Você pode descobrir mais sobre o jogo durante a próxima transmissão online Night City Wire do CD Projekt Red esta semana, começando às 17:00 GMT na quinta-feira, 19 de novembro.

Escrito por Rik Henderson.