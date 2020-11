Fortnite estará disponível no dia 1 para PS5 e Xbox Series X / S

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não surpreendendo absolutamente ninguém, a Epic Games confirmou que sua enorme sensação de batalha real grátis, Fortnite, estará disponível para novos proprietários de PlayStation 5 e Xbox Series X ou S no primeiro dia.

O título massivo sempre foi provável que seja um jogo de lançamento para os consoles, dado seu enorme sucesso na geração existente de dispositivos, e a Epic confirmou que estará presente e correto, com algumas melhorias bem-vindas possibilitadas pela nova tecnologia também .

A lista de recursos é um pouco complicada pela série S de menor potência, mas começando com o PlayStation 5 e Xbox Series X, os dois carros-chefe, os jogadores terão visuais 4K a 60FPS, o que é um grande salto sobre o que os consoles atuais gerenciam.

Os jogadores do PS5 e da Série X também se beneficiarão de novas físicas e visuais dinâmicas, proporcionando mais detalhes ambientais e reações a coisas como explosões e melhor simulação de fumaça e líquido.

A Série S não terá essa nova física e visual, porém, e funcionará a 60FPS em 1080p, o que é um pouco abaixo - provavelmente esperávamos que atingisse a marca de 1440p que a Série S parece girada .

O muito discutido controlador DualSense do PS5 também terá alguns haptics especialmente projetados para os jogadores curtirem imersivamente enquanto jogam, o que é ótimo de ouvir. Finalmente, os jogadores do PS5 também serão capazes de usar a nova IU do console para selecionar seu modo favorito direto do menu inicial do PS5, eliminando o tempo perdido nos menus.

Enquanto isso, os jogos em tela dividida rodarão agora a 60FPS em todos os consoles de próxima geração, outra mudança bem-vinda. As correspondências também carregam mais rápido, visto que os SSDs estão presentes em todas as novas caixas.

Escrito por Max Freeman-Mills.