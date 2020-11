Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz algum tempo desde o anúncio do Playdate , um novo console de jogos portátil que coloca ênfase mais na criatividade e peculiaridade do que na fidelidade gráfica.

A revelação causou um grande impacto em um mundo onde consoles e telefones para jogos estão começando a parecer mais do que um pouco homogêneos, apresentando-se como um pequeno quadrado amarelo com poucos botões, uma manivela perceptível e uma tela preto e branco de baixa resolução.

Será o lar de uma linha em evolução de experiências indie curtas e exclusivas, aproveitando seu esquema de controle exclusivo para criar novos momentos de diversão ao longo das temporadas de conteúdo que os usuários assinarão, e tem muitos fãs animados esperando ansiosamente para experimentá-lo Fora.

Agora, depois de um pouco de silêncio no rádio e alguns atrasos compreensíveis enquanto 2020 se divertia com todos nós, o Playdate emitiu uma atualização bem - vinda para confirmar que deve começar a receber e enviar pedidos para o console no início de 2021.

Há muitos outros detalhes interessantes na atualização, incluindo informações sobre como as unidades serão embaladas, quantas delas haverá na primeira onda (20.000) e quais notícias podemos esperar entre agora e o lançamento, que deve incluem detalhes dos jogos com os quais o dispositivo será enviado e o vídeo em ação.

Até então, no entanto, ainda estamos esperando ansiosamente para ver que tipo de pequenos boatos divertidos os desenvolvedores vão apresentar para esta perspectiva inegavelmente única.

