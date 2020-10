O conceito do Atari Hotels se parece com o Cyberpunk 2077 na vida real

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Anunciado pela primeira vez em janeiro de 2020, já sabíamos que a Atari - em parceria com o Grupo GSD - estava entrando no jogo de hotéis , com a intenção de oferecer experiências inspiradas em jogos em suas futuras acomodações planejadas.

Mas, nove meses depois, essas novas imagens conceituais dos Hotéis Atari estão tão fora deste mundo que parecem mais com a paisagem hiper colorida do Cyberpunk 2077 que se tornará uma realidade.

A razão para isso é a Gensler - uma empresa líder em arquitetura, design e planejamento - por trás do conceito. A visão da empresa é tão próxima quanto o novo Xbox Series X e PlayStation 5 - apesar de ser baseado no clássico Atari dos anos 80 - e é voltado para "o jogador que existe em todos nós".

Então, o que você pode esperar dos Hotéis Atari? Esta realidade futura, com lançamento previsto para os EUA, incluirá "locais de jogos retro e eesports, entretenimento envolvente, programação de realidade mista e estúdios digitais", de acordo com o site oficial dos Hotéis Atari . Além disso, mas é claro, um lugar para dormir - em "quartos estilizados inspirados em grandes histórias de ficção científica", nada menos.

No momento em que os Hotéis Atari se tornarem uma realidade, poderemos estar todos ocupando um mundo mais parecido com o Cyberpunk 2077, então essas imagens conceituais podem parecer o novo normal. Mas que visão impressionante é realmente - e certamente melhor do que um hotel Pong ou Centipede, hein?

Escrito por Mike Lowe.