O mais recente mini console retro é ... Pong

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mania dos mini consoles retrô não foi embora, mas há um caso a ser feito que ele morreu um pouco, apenas porque a maioria dos grandes consoles antigos agora foram recriados em forma micro.

A Atari está entrando na brecha, no entanto, para manter as rodas girando, lançando outro mini console muito específico que é um pouco mais um all-in-one. O Atari Mini Pong Jr. é uma versão minúscula do jogo icônico.

O console é inteiramente portátil e tem sua própria tela, parecendo muito com uma unidade Pong gigante do tamanho de uma mesa de fliperama reduzida ao tamanho de uma mão. Tem dois botões de controle para permitir que os jogadores enfrentem um ao outro.

A tela LCD adere a um solo bastante tradicional visualmente, mantendo as coisas em preto e branco e apenas adicionando alguns pequenos floreios para animações de salto e coisas do gênero.

É tudo alimentado por bateria, na forma de três baterias AA ou por cabo USB se você estiver feliz em ficar conectado, e você também poderá jogar contra a IA se não tiver um oponente à mão .

No entanto, embora o console aparentemente esteja disponível nesta temporada de férias, a principal variável de seu preço ainda é desconhecida. Afinal, uma vez que a novidade acabe, essa coisa, literalmente, apenas jogará Pong.

Escrito por Max Freeman-Mills.