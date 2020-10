XCOM 2 chegará ao iOS em 5 de novembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Feral Interactive, a desenvolvedora por trás das excelentes portas iOS da Company of Heroes e Tropico, está trazendo agora o XCOM 2 para iPhone e iPad.

Disponível a partir de 5 de novembro, a série de estratégia será executada em iPhones a partir do iPhone 7 Plus - incluindo o iPhone SE de segunda geração - e todos os modelos Pro iPad. Também funcionará no iPad mini de 5ª geração, no iPad de 7ª geração e nos dois últimos iPad Airs (incluindo o mais recente ).

Exigirá 8,5 GB de espaço de armazenamento livre.

Chamado XCOM 2 Collection, conterá todo o conteúdo de XCOM 2: War of the Chosen, mais os quatro pacotes DLC que foram lançados para PC e outros formatos. Não é exatamente o mesmo que o pacote Switch lançado recentemente com o mesmo nome, que também inclui as missões XCOM 2 originais.

O preço da coleção iOS é de £ 23,99 no Reino Unido, $ 24,99 nos Estados Unidos e € 27,99 nos EUA. Isso pode parecer um pouco exagerado para um jogo para celular, mas há muito conteúdo. Além disso, sentimos que a natureza baseada em turnos dos trajes XCOM funcionam muito bem em um tablet ou telefone, e sua estrutura de missão compacta é ideal para períodos curtos de tempo de jogo.

Escrito por Rik Henderson.