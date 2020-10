O que está entre nós e como faço para jogar?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - 2020 foi um ano para manias de jogos, é justo dizer. Veja os lançamentos explosivos de títulos como Animal Crossing: New Horizons , Call of Duty: Warzone e Fall Guys: Ultimate Knockout , para citar apenas alguns. Não foi limitado por gênero, mas sim pelo fator diversão.

O mais recente nesta linha de sucessos é o menor e mais modesto até agora - na verdade, nem mesmo é um jogo recém-lançado. Entre Us está fora de jogo há um bom tempo, e às vezes caiu para quase nenhum jogador. Este ano, porém, ele foi redescoberto e sua jogabilidade social se tornou um grande sucesso, despertando imitadores e muito interesse. Se você quiser saber mais sobre o que o jogo realmente é e como você pode jogá-lo, continue lendo.

Entre nós é um jogo de decepção em estilo de festa que é extremamente simples, e é por isso que funciona tão bem. Cada jogador assume o papel de um astronauta de desenho animado a bordo de uma nave que precisa de alguns reparos bastante urgentes. O pool de jogadores tem uma longa lista de tarefas que devem ser concluídas ao longo de uma série de rodadas curtas e cronometradas.

A diferença, porém, é que um ou mais dos jogadores são na verdade impostores, alienígenas secretamente assassinos assumindo o aspecto de um membro da tripulação. Seu objetivo é se misturar com a atividade e a conclusão da tarefa, enquanto aproveita todas as oportunidades secretas de matar instantaneamente os membros da tripulação até que ninguém saia.

A tripulação ganha se completar todas as suas tarefas sem ser assassinada, enquanto os impostores ganham se matarem todos os membros da tripulação primeiro. No entanto, os jogadores só podem se comunicar por meio do chat de voz entre as rodadas, o que significa que você só está em contato para explicar por que você definitivamente não é um assassino alienígena secreto.

Além disso, o ponto de vista de cima para baixo significa que pontos de vista e perspectivas restritos forçam os jogadores a ficarem juntos se realmente quiserem ter certeza do que estão fazendo, o que também pode levar a circunstâncias divertidas.

É um conceito brilhante e simples que proporciona diversão sem fim à medida que cada rodada se desenrola de maneira diferente e as pessoas usam estratégias diferentes para enganar e enganar umas às outras, ou para apanhar alienígenas enquanto fazem ações sujas.

Entre nós pode ser comprado e baixado para o seu PC através do Steam , por um preço extremamente razoável - e por causa dos gráficos e arte super-simples do jogo, ele irá rodar basicamente em qualquer máquina que você quiser.

No entanto, a verdadeira dica profissional é esta - Between Us é grátis no celular! Basta ir até a Apple App Store ou Google Play Store para comprá-lo pelo preço baixo de absolutamente nada e você poderá jogá-lo na íntegra sem gastar um centavo. Além disso, você pode descobrir que jogar no celular facilita a organização de pular para um bate-papo ou chamada em grupo do Discord com qualquer amigo que queira experimentar, também, para uma atmosfera amigável e menos silenciosa.

Os jogos têm um pouco de história quando se trata de novos gêneros ou grandes sucessos que imediatamente geram imitadores, então não é surpresa que já tenha começado no que diz respeito a Entre nós. A primeira grande versão do imitador apareceu na forma de um mapa no modo criativo de Fortnite, astuciosamente chamado Entre Nós.

Ele joga com exatamente as mesmas regras que Entre Nós, exceto que a mudança óbvia é que você está no chão com uma perspectiva de terceira pessoa em vez da visão de cima para baixo do original. Isso muda um pouco a sensação do jogo e, de fato, como você pode ser aconselhado a jogar estrategicamente, mas todas as outras regras se aplicam, e parece um momento igualmente divertido.

Você pode ver tudo o que precisa para acessar o mapa no Tweet acima, então, se você quer se divertir entre nós no Fortnite, está a apenas alguns cliques de fazer isso.

Por enquanto, esse é o imitador mais popular que existe, mas ficaríamos de olho - onde um vem, mais provavelmente virão.

Escrito por Max Freeman-Mills.