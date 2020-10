Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como um agradecimento à equipe trabalhadora do Serviço Nacional de Saúde Britânico, o pessoal incrível do Bossa Studios decidiu dar o Surgeon Simulator 2 gratuitamente para os funcionários do NHS.

O jogo permitirá que profissionais de saúde reais pratiquem suas habilidades cirúrgicas sem o perigo de acidentes fatais.

Surgeon Simulator 2 é apresentado como "... o simulador cirúrgico mais avançado tecnicamente (mas menos realista) já feito". Dê uma olhada no trailer e você logo perceberá que este não é um simulador sério que permitirá que você aprimore e domine suas habilidades com o bisturi, mas sim uma divertida ruptura com a realidade.

Ok, então o Surgeon Simulator pode não ser conhecido por ser o jogo mais preciso no gênero simulador, mas isso não significa que não seja divertido. Na verdade, pode ser o tempo de inatividade perfeito após um dia difícil.

Se você quiser ter uma ideia de como é antes de mergulhar, você pode consultar um médico de verdade tocando para o prazer de todos. O Dr. Idris Morgan transmite o jogo no Twitch e tem um canal no YouTube que vale a pena conferir também.

Para baixar uma cópia gratuita do jogo, tudo que você precisa é um e-mail legítimo do NHS e, claro, um PC para jogar. Siga este link , preencha o formulário e comece a jogar.

Para pessoas normais, o jogo está disponível para compra na Epic Store .

Escrito por Adrian Willings.