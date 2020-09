Atari VCS estará finalmente nas mãos de patrocinadores em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O muito adiado console Atari VCS estará finalmente com patrocinadores Indiegogo em breve.

Tendo sido anunciado pela primeira vez durante o verão de 2017, então listado para pré-encomenda no site de crowdfunding em maio de 2018, a máquina de jogos e mídia será enviada para aqueles que já desembolsaram até $ 400. O exclusivo Atari VCS 800 Collectors Edition estará entre os primeiros a serem enviados.

Outras unidades foram preparadas e estão prontas para serem enviadas aos EUA para distribuição, afirma a equipe do Atari VCS.

O Atari VCS é mais do que apenas um console retro refeito. Embora tenha acesso a jogos retrô, também é um reprodutor de mídia conectado e completo, com parcerias com empresas como Plex, permitindo a reprodução de filmes e programas de TV.

Ele é capaz de streaming de até 4K 60fps, enquanto lida com empresas como GameVolt, Ultra e a aquisição da Wonder pela Atari oferecerá uma infinidade de downloads de jogos e acesso a muitos outros por meio de serviços de jogos em nuvem.

Esperançosamente, o anúncio de que a produção do Atari VCS está bem encaminhada também significará que ele deve estar disponível para aqueles que não o apoiaram originalmente.

Um pacote "all-in", incluindo o console, gamepad e jostick está disponível para pré-encomenda ainda nos EUA, ao preço de $ 389,99. Avisaremos você quando soubermos mais sobre a disponibilidade de unidades no Reino Unido e na Europa.

Escrito por Rik Henderson.