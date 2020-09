Obtenha Watch Dogs 2, Football Manager 2020 e muito mais gratuitamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games regularmente tem alguns negócios excelentes em sua loja. Isso inclui jogos grátis que você pode pegar e manter sem gastar um centavo.

No momento, a lista de jogos gratuitos inclui Watch Dogs 2 , Football Manager 2020 e Stick It To The Man! Embora não haja muito tempo para fechar esses negócios, pois eles estão definidos para terminar hoje.

Os negócios de jogos também não param por aí. Se você procurar em outro lugar na loja, você descobrirá que não só pode pegar Rocket League gratuitamente, mas fazer isso também vem com a oferta de bônus de um voucher de $ 10 / £ 10 grátis quando você o conseguir.

É hora de #TakeYourShot



Baixe Rocket League gratuitamente na Epic Games Store e ganhe um cupom épico de $ 10 hoje!

As notas dizem:

"Você receberá um cupom épico por fazer um pedido da Rocket League até 23 de outubro de 2020 às 11h, horário do leste. Todos os cupons épicos recebidos ao fazer um pedido da Rocket League irão expirar em 1º de novembro de 2020, 2h59, horário do leste.

Portanto, há muito tempo para obter esta oferta e, em seguida, aproveitar ainda mais jogos grátis ou descontos em jogos que você estava procurando para comprar de qualquer maneira. Parece uma pechincha para nós.

Esses tipos de negócios da Epic Games Store acontecem semanalmente, com jogos gratuitos caindo todas as semanas para você pegar. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition é um dos próximos jogos que estarão disponíveis gratuitamente a partir de hoje. E, claro, sempre há Fortnite.

Obter os jogos é simples. Faça login em sua conta da Epic Games e vá para a página de jogos grátis . Clicando em cada um dos jogos, você pode "pegar" os jogos e adicioná-los à sua biblioteca.

Não se preocupe, você ainda terá esses jogos quando a semana terminar. Portanto, seu tempo de jogo não é limitado, mas a chance de obtê-los expirará se você não fizer isso antes do anúncio do próximo lote de jogos.

