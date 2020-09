Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As coisas mudaram muito desde o lançamento do No Mans Sky. A Hello Games fez um grande esforço para melhorar o jogo com várias atualizações, incluindo suporte para vários jogadores e realidade virtual.

Agora os desenvolvedores estão provocando ainda mais com o anúncio de uma nova atualização conhecida como Origins que chegará esta semana. Embora muito pouco tenha sido revelado ainda, o fundador da Hello Games, Sean Murray, disse que a nova atualização "é o começo de algo novo".

O que é No Mans Sky e por que você deveria se preocupar com isso?

Dicas do No Mans Sky para iniciantes: coisas essenciais para saber para chegar à frente na corrida espacial

2020 pode ser um ano um pouco péssimo para a maioria de nós, mas tem sido um bom ano para o jogo, graças em parte às atualizações anteriores.

Patches recentes incluem recursos bacanas como um traje Exo Mech , cargueiros gerados proceduralmente , multijogador multiplataforma e muito mais.

A Hello Games falou um pouco mais sobre isso em uma postagem recente no blog:

"Sabemos que há um grande apetite na comunidade por conteúdo do No Mans Sky, e a equipe tem trabalhado muito este ano para entregar em circunstâncias difíceis. Temos estado calados, mas estamos sempre ouvindo e focando em melhorar o jogo que nossa equipe ama e se sente tão apaixonada. "

A atualização do Origins chegará em algum momento desta semana e mais informações virão.

Escrito por Adrian Willings.