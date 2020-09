Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Crysis original foi projetado para ser tão voltado para o futuro que o hardware de jogos na época não conseguia lidar com as configurações máximas. Parece que o Crysis Remastered tem o mesmo objetivo.

Crysis Remastered está sendo lançado hoje e esse jogo está pegando o jogo original de 2007 e dando a ele uma grande reforma com aceleração de hardware, rastreamento de raios e visuais impressionantes.

O novo jogo é até mesmo dito para rodar com resolução de até 8K se sua máquina aguentar e esse é o problema, já que você pode não ter o poder, pelo menos não no modo Pode rodar Crysis.

Próximos jogos para PC: os melhores novos jogos para esperar

Isso mesmo, a Crytek desenvolveu um modo especificamente para o meme - para levar sua máquina de jogos ao seu limite absoluto. Neste modo, tudo é definido como ultra com o sistema destruindo distâncias de desenho, sem alterações de LoD e muito mais.

A postagem de hoje é dedicada à nossa comunidade de PC!



Queremos mostrar a você, pela primeira vez, uma captura de tela do jogo usando o novo "Can it Run Crysis?" Modo gráfico, que é projetado para exigir cada bit de seu hardware com configurações ilimitadas - exclusivamente no PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe - Crysis (@Crysis) 6 de setembro de 2020

Ao falar com a PC Gamer sobre isso, o líder do projeto Crysis Remastered, Steffen Halbig, disse que "... Em 4k, não há nenhuma placa que possa executá-lo no modo Can it Run Crysis a 30 FPS."

A LinusTech Tips já testou isso com a Nvidia RTX 3080:

Embora os testes mostrem que é possível obter 30FPS jogando em 4K, ainda não é uma experiência perfeitamente fluida. Isso dificilmente é uma coisa ruim, apenas problemas de PC Master Race.

Escrito por Adrian Willings.