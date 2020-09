Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os videogames podem ter sido um dos grandes setores a desfrutar de um grande impulso neste ano, como resultado das pessoas ficarem em casa mais do que nunca e investirem em seu próprio entretenimento enquanto estão lá, mas contos de advertência ainda abundam.

Disintegration era um novo título promissor, dada sua associação com um dos fundadores de toda a franquia Halo, mas lutou muito rapidamente com o impacto em junho.

Agora, a subpopulação crônica em seus modos de jogo multiplayer levou os desenvolvedores V1 e a Public Division a se tornarem nucleares - todos os modos multiplayer do jogo deixarão de estar acessíveis em qualquer plataforma a partir de 17 de novembro deste ano.

É um passo bem grande, mas a total falta de jogadores para o jogo significa que tentar encontrar uma partida no momento é um exercício de frustração e parece que a Divisão Pública decidiu que seria melhor simplesmente fechar os modos fora do que dar às pessoas uma experiência abaixo do padrão.

Ainda assim, porém, é um passo bem grande simplesmente desligá-los, após o que terá sido apenas cinco meses de operação. Se isso vai deixar qualquer um que comprou o jogo furioso é algo que vai descobrir com o tempo.

No entanto, também é justo dizer que nossa análise de Disintegration encontrou o singleplayer uma perspectiva muito mais envolvente do que o multiplayer, que já parecia deserto mesmo no lançamento.

A declaração da Divisão Privada sobre a mudança contém um tom de desafio que também apreciamos, pois destaca a importância da inovação e de novas ideias corajosas nos videojogos convencionais.

Escrito por Max Freeman-Mills.