Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A CD Projekt Red anunciou que uma versão de próxima geração de The Witcher 3: Wild Hunt estará indo para PS5 e Xbox Series X, bem como para PC, com ray-tracing e outros aprimoramentos.

A "Edição Completa" estará disponível como um jogo independente para cada plataforma, mas, como o próximo Cyberpunk 2077 , também será uma atualização gratuita para os proprietários de uma respectiva versão da geração atual.

Isso significa que, se você possui o jogo no PS4, receberá a atualização do PS5 gratuitamente. O mesmo acontece com o Xbox One para o Xbox Series X. Já os jogadores de PC com recursos gráficos adequados terão sua versão atualizada quando disponível.

A data de lançamento ainda não foi revelada, pois o jogo aprimorado ainda está em desenvolvimento: "A edição da próxima geração de The Witcher 3: Wild Hunt para PC, Xbox Series X e PlayStation 5 apresentará uma série de melhorias visuais e técnicas - incluindo ray rastreamento e tempos de carregamento mais rápidos - através do jogo base, ambas as expansões e todo o conteúdo extra ", disse CD Projekt Red em um comunicado.

The Witcher 3: Wild Hunt ainda é amplamente aceito como um dos melhores RPGs disponíveis em qualquer máquina. Embora tenha sido lançado pela primeira vez há mais de cinco anos, ele ainda se mantém bem hoje - como evidenciado pela excelente porta Nintendo Switch lançada no ano passado.

Escrito por Rik Henderson.