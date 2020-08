Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A disputa entre a Epic Games e a Apple continua , com o bloqueio da Apple de atualizações e downloads do Fortnite de sua App Store, o que significa que o recém-lançado Capítulo 2 - Temporada 4 não pode ser reproduzido no iPad, iPhone, iPod touch ou Mac.

Assim, embora a 4ª temporada tenha sido lançada ontem, quinta-feira, 27 de agosto, com grande aclamação, os usuários do iOS não podem jogar em seus dispositivos.

No entanto, há uma maneira de jogá-lo no Mac, que explicamos abaixo, além do Andoid. E, embora a 4ª temporada não esteja disponível, você ainda pode jogar Fortnite em seu dispositivo iOS, mesmo que já o tenha excluído no passado. Nós explicamos tudo.

Embora você não possa mais obter o Fortnite na macOS App Store (a menos que já o tenha instalado), existe uma maneira de jogar com a atualização mais recente pré-instalada - por meio do Nvidia GeForce Now .

O jogo gratuito está disponível no GeForce Now e a plataforma de jogos em nuvem da Nvidia está disponível no Mac. Além do mais, o serviço tem um plano de assinatura gratuito, então você não precisa pagar um centavo.

Basta acessar aqui para fazer o download do cliente macOS GeForce Now. E aqui para se inscrever para uma assinatura de Founders gratuita ou paga - dependendo de seus planos de uso.

Depois de instalado e registrado, você pode baixar Fortnite para o servidor remoto da Nvidia através do cliente GeForce Now e jogar na nuvem. Conecte um PlayStation DualShock 4, Xbox One ou outro controlador sem fio ou com fio e pronto.

Embora você não possa ter a atualização mais recente, você ainda pode jogar Fortnite em um dispositivo iOS se você baixou antes, mesmo se você já tiver excluído.

Se você já o instalou, pode continuar a jogar o Capítulo 2 - Temporada 3 (v13.40).

Se você o excluiu, pode baixar o jogo novamente por meio das etapas úteis da Epic abaixo:

Abra a App Store

Clique no ícone da sua conta no canto superior direito

Clique em "Comprar" para abrir a lista de aplicativos que você baixou anteriormente

Clique no botão Nuvem ou Download próximo ao aplicativo Fortnite

Infelizmente, o Season 3 Battle Pass expirou e alguns recursos foram afetados, mas você pode jogar outros elementos.

Fortnite Season 4 está disponível para Android através do App da Epic Games, que pode ser baixado aqui , ou através da Samsung Galaxy Store, se você possuir um dispositivo Samsung.

Você pode encontrar instruções completas em nosso guia prático aqui: Como instalar Fortnite no Android .

Como a Epic Games nos disse em um comunicado, não é permitido reembolsar diretamente o conteúdo da Apple. No entanto, você pode solicitar um da própria Apple. Veja aqui os detalhes .

Fortnite Chapter 2 - Season 4 também está disponível para jogar no PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Escrito por Rik Henderson.