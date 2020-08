The Witcher: Monster Slayer é Pokémon Go com esteróides

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A CD Projekt Red anunciou The Witcher: Monster Hunter, uma realidade aumentada para iOS e Android que poderia ser descrita como Pokémon Go para adultos.

Baseado no mundo de The Witcher , mas antes da série de jogos existente, o aplicativo está sendo desenvolvido por Spokko - parte da família CD Projekt Red - e irá colocá-lo como um bruxo para livrar a terra de monstros diabólicos.

Você pode explorar os arredores, enquanto rastreia, estuda e luta contra monstros. A hora do dia e as condições climáticas da vida real serão fatores tanto na descoberta quanto nas batalhas, e há vários acessórios no jogo que você poderá usar para obter uma vantagem.

Como em The Witcher RPGs para console e PC, óleos e poções podem ser fabricados, enquanto bombas e iscas de monstros podem ser criadas.

Elementos de RPG também estarão presentes em Monster Hunter, com um personagem do jogador capaz de ser atualizado entre os combates.

O combate será apresentado em primeira pessoa e sobreposto em ambientes do mundo real. Haverá missões de história a cumprir e até mesmo acenos para eventos nos outros jogos.

As datas de lançamento para as versões iOS e Android ainda não foram reveladas, mas descobriremos mais "ainda este ano",

Escrito por Rik Henderson.