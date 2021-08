Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gamescom é a maior convenção anual de videogames da Alemanha, mas como no ano passado, foi mudada para apenas virtual em 2021.

Isso não significa que não haverá os anúncios tradicionais de grandes jogos, no entanto. Haverá uma agenda lotada de apresentações e shows online incríveis, incluindo o agora tradicional evento Opening Night Live, apresentado por Geoff Keighley do The Game Awards.

Veja como assistir.

O show da Gamescom Opening Night Live começa às 20h CEST (horário local da Alemanha) na quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Aqui estão os horários para a sua área:

Costa Oeste dos EUA: 11h PDT

Costa Leste dos EUA: 14h EDT

Reino Unido: 19h BST

Europa Central: 20h CEST

Esperamos hospedar está aqui no Pocket-lint mais perto da hora.

Como alternativa, você deve poder assisti-lo no canal do The Game Awards no YouTube .

3 semanas a partir de hoje, dê uma nova olhada nos maiores videogames que estão por vir e no que está por vir ... @gamescom Opening Night Live



Uma apresentação ao vivo de duas horas



Streaming e Co-Streaming em qualquer lugar

Quarta-feira, 25 de agosto

11h PT / 14h ET / 20h CET pic.twitter.com/h8C12vtvri - Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 de agosto de 2021

O evento Opening Night Live será um showcase de duas horas com uma série de estreias de trailers de jogos e muito mais.

Ainda não sabemos quais jogos e empresas maiores apresentarão. No entanto, muitos indies se inscreveram para a Gamescom, incluindo Dinosaur Polo Club com sua versão Switch de Mini Motorways, além da Little Rock Games com To The Rescue - um simulador de gerenciamento de abrigo para cães. Ele doará 20 por cento dos lucros para uma instituição de caridade para animais de estimação.

Manteremos você atualizado sobre quaisquer novos anúncios ou rumores conforme eles surgirem.

Você pode acompanhar tudo o que está acontecendo na Gamescom 2021 em sua página inicial dedicada aqui .