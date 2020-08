Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gamescom é a maior convenção anual de videogames da Alemanha, mas como tantas outras este ano, em 2020 ela passou de um evento físico para um virtual.

Isso não significa que não haverá os anúncios tradicionais de grandes jogos, no entanto. Só que você não será capaz de se vestir como Pikachu e vagar por corredores suados e fedorentos na ironicamente chamada Cologne este ano. Você terá que fazer tudo isso em casa.

Felizmente, há uma agenda lotada de incríveis apresentações e shows online, incluindo o grande evento Opening Night Live, apresentado por Geoff Keighley do The Game Awards. E você pode assistir aqui mesmo ...

O show da Gamescom Opening Night Live começa às 20h CEST (horário local da Alemanha) na quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Aqui estão os horários para a sua área:

Costa Oeste dos EUA: 11h PDT

Costa Leste dos EUA: 14h EDT

Reino Unido: 19h BST

Europa Central: 20h CEST

Você poderá assistir ao show no topo desta página.

Como alternativa, você pode assistir no canal do The Game Awards no YouTube .

O evento Opening Night Live terá duas horas de duração com 30 minutos de pré-show.

Ele virá ao vivo de Los Angeles - a casa de Keighley - e apresentará "os jogos mais quentes". O pré-show também apresentará algumas "estreias mundiais".

Uma coisa que sabemos que estará na série com certeza é Fall Guys Season 2, como Keighley twittou ...

Fall Guys é ótimo e tudo ... mas e se eu dissesse que existe @FallGuysGame : 2ª temporada!



Não perca a prévia da estreia mundial de @Mediatonic durante @gamescom Opening Night Live.



Quinta-feira, 27 de agosto às 20h CEST / 14h ET / 11h PT em https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/WQB08qadhb - Geoff Keighley Opening Night Live (@geoffkeighley) 21 de agosto de 2020

Outros parceiros da Gamescom 2020 incluem Xbox, Bethesda, Koch Media, Ubisoft, Bandai Namco e Activision. Este último lançará Call of Duty: Black Ops Cold War na noite anterior (26 de agosto), então talvez veremos cenas estendidas no Opening Night Live.

Um dos parceiros adicionais é a EA - e considerando que a Gamescom tem seguidores distintamente europeus, costumamos ver mais sobre o FIFA mais recente na feira. Isso significa que veremos uma jogabilidade adequada do FIFA 21 ? Esperemos.

Você pode acompanhar tudo o que está acontecendo na Gamescom 2020 em sua página inicial dedicada aqui .

Escrito por Rik Henderson.