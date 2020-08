Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fortnite, da Epic Games, compartilhou um teaser no Twitter na sexta-feira, sugerindo que a próxima temporada do jogo será uma colaboração com a Marvel . Embora não haja muito a extrair do tweet, é impossível perder o logotipo da Marvel.

Esta não é a primeira vez que Fortnite e Marvel se unem. Em 2018, a Epic Games adicionou um modo de tempo limitado para que você pudesse jogar como Thanos se conseguisse pegar o Infinity Gauntlet de qualquer lugar do mapa. E, no ano passado, você poderia usar armas dos Vingadores contra Thanos em outro modo.

Fortnite: Capítulo 2: Temporada 4 começa em 27 de agosto. Lembre-se de que, devido à batalha da Epic Games com a Apple sobre as políticas da App Store, o Fortnite no iOS não pode ser atualizado, o que significa que os jogadores do iPhone e iPad não poderão experimentar a nova temporada. A Apple inicializou o Fortnite da App Store em 13 de agosto, depois que a Epic adicionou uma opção de pagamento direto, contornando o corte de 30% da Apple e violando as regras da App Store.

A Epic agora está processando a Apple, e a Apple ameaça revogar o acesso da Epic às suas ferramentas de desenvolvedor. Você pode ler mais sobre a saga aqui .

O Google também retirou o Fortnite da Play Store, mas como o Android está aberto, você ainda pode baixar o jogo da Epic Games e outras lojas.

Escrito por Maggie Tillman.