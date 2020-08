Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há algo grande chegando ao PUBG Mobile e ele será lançado em 24 de agosto. Em vez de ser apenas mais uma atualização do jogo, o PUBG Mobile apresentará um anúncio.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

Tencent disse que o anúncio será no Facebook e no YouTube , portanto, se você sintonizar esses canais, poderá ver os detalhes à medida que são revelados.

Teremos certeza de incorporar o vídeo assim que for ao ar.

O anúncio da New Era acontecerá no dia 24 de agosto às 13:30 UTC. Este é o tempo para vários locais:

Londres - 14:30 BST

Nova York - 09:30 EDT

São Francisco - 06:30 PDT

Berlim - 15:30 CEST

Mumbai - 19:00 IST

Tóquio - 22:30 JST

Sydney - 23:30 AEST

Está sendo chamada de "Nova Era", com muitos especulando que esta será finalmente a atualização do mapa clássico de Erangel - como sugerido pela referência à "Era". Nos últimos meses, vimos atualizações em alguns mapas, com uma grande atualização no Miramar.

Erangel continua sendo o mapa mais popular do jogo e este é o mapa que as pessoas realmente querem atualizar para trazer mais textura e detalhes, atualizar os edifícios e refrescar o jogo.

A nova versão do Erangel pode ser jogada na versão beta do PUBG Mobile, de modo que parte do quebra-cabeça faz sentido e já demorou muito para chegar.

Mas a questão é o que mais pode mudar no PUBG Mobile? Pode haver uma revisão completa da interface do usuário e das áreas de lobby ao mesmo tempo, já que isso também está sendo mostrado em beta no momento.

Mas também existem alguns outros elementos do PUBG Mobile que mudaram. Nas últimas semanas, o modo 90Hz chegou em alguns dispositivos OnePlus e é um exclusivo que terminará em 6 de setembro, então é provável que seja uma oportunidade para falar sobre isso também.

Isso pode significar que obteremos mapas melhores, taxas de atualização mais rápidas e um suporte potencialmente mais amplo para algumas das configurações de exibição mais altas que foram listadas no jogo por algum tempo, mas nem sempre fizeram nada.

Escrito por Chris Hall.