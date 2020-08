Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não há muito tempo para esperar o lançamento de Hitman 3 agora e IO Interactive está abrindo nosso apetite com um novo trailer e informações sobre ele.

O lançamento do jogo está previsto para janeiro de 2021 e, assim como as notícias recentes de que Hitman 3 terá suporte de RV no lançamento, também estamos descobrindo mais conforme a data de lançamento se aproxima.

Esta notícia inclui uma atualização de que o jogo estará disponível exclusivamente através da Epic Games Store no PC por 12 meses, então os fãs do Steam terão que esperar. Mas também estará disponível para jogar no PlayStation 5 , PlayStation 4, Xbox Series X , Xbox One e Google Stadia .

O novo trailer é provavelmente a parte mais interessante da notícia.

Este trailer mostra outro local do jogo ambientado em Thornbridge Manor no campo inglês. Esta missão tem uma vibração misteriosa de assassinato no estilo Agatha Christie, com alguém que já se pensava ter sido assassinado na Mansão e o Agente 47 enviado (disfarçado) para "investigar".

Este parece ser o local ideal para algumas travessuras clássicas do Hitman. Se esgueirando em um local confinado, planejando o golpe perfeito e colocando a suspeita em outra pessoa. Não podemos esperar.

Enquanto isso, Hitman de 2016 será gratuito na Epic Games Store de 27 de agosto a 3 de setembro. Faça uma anotação e pegue-o gratuitamente para ajudá-lo até o lançamento do novo jogo.

Escrito por Adrian Willings.