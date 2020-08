Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A minicruzada da Epic Games contra a Apple e, em uma extensão menos pública, o Google continua em ritmo acelerado, e pelo material de marketing que a apoia, ninguém pode ter a menor dúvida de quanto tempo isso se passou.

Agora a empresa está buscando alavancar ainda mais sua base de jogadores na luta, agendando um torneio de fim de semana para os jogadores do Fortnite chamado de Copa #FreeFortnite. Está acontecendo no dia 23 de agosto, neste domingo.

O jogo está tendo o próximo capítulo lançado em 27 de agosto, trazendo-o para o Capítulo 2 - Temporada 4, mas os jogadores iOS não receberão essa atualização, como o anúncio do torneio deixa claro repetidamente.

No entanto, enquanto isso, este suposto último grito para o jogo verdadeiramente em todas as plataformas permitirá aos jogadores competir em partidas Solo até 12 vezes em uma janela de quatro horas para seu fuso horário, durante a qual marcarão pontos da seguinte forma:

Tempo ativo - 1 ponto a cada 3 minutos na ilha BR.

Eliminações - 1 ponto por Eliminação

Victory Royale - 10 pontos para cada Victory Royale

Marcar 10 pontos no geral ou mais desbloqueará uma roupa dentro do jogo tirando o mickey da Apple, enquanto 20.000 jogadores em todo o mundo que marcarem na faixa superior de seu fuso horário receberão um limite do mundo real enviado para eles novamente mirando na Apple.

Os 1.200 melhores jogadores do mundo estarão na fila para potencialmente ganhar algum hardware para jogos, seja um console, laptop para jogos ou algumas outras opções. Isso é bom e divertido, então se você está planejando passar pelo Fortnite neste fim de semana, certifique-se de usar a guia Competir no menu do seu jogo para encontrar o torneio.

Escrito por Max Freeman-Mills.