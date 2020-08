5 dicas para iniciantes em A Total War Saga: Troy

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há algo de atemporal em um bom jogo Total War. A fidelidade gráfica exata e os níveis de detalhe podem ter melhorado com o tempo, mas sua mistura de estratégia de alto nível e gerenciamento de batalha sempre se manteve fiel ao núcleo da série.

O mais recente jogo da famosa série, Troy: A Total War Saga, leva os jogadores de volta ao tempo dos mitos e heróis, permitindo-lhes assumir o controle dos eventos que preenchem as páginas da Ilíada de Homero, quer isso signifique a reunião dos gregos de Agamenon ou A defesa desesperada de Hector das muralhas de sua cidade.

Temos tocado muito esta semana, então reunimos algumas coisas que você deve observar ao começar o último Creative Assembly.

Mesmo se você for um veterano do Total War, sempre há novos sistemas e recursos para controlar quando a série lançar um novo título, então nossa primeira recomendação seria que você engolisse seu orgulho e siga as orientações do jogo quando ele vier para selecionar a facção de sua primeira campanha.

Existem alguns bons para escolher, mas Agamenon tem a posição inicial e as condições de vitória mais simples (embora a última não seja um passeio no parque). Comece assumindo o controle dele e sua primeira campanha deve guiá-lo através de algumas das novas adições sem deixá-lo cair no fundo do poço.

Dito isso, muito da divertida repetibilidade oferecida por Troy virá na forma de assumir diferentes papéis - controlar Aquiles e seus mirmidões para um pouco da energia da terra arrasada, ou ir para o nobre Hector para ver se você pode repelir a maior aliança atirada nas paredes de uma cidade em muito tempo.

Também há heróis menores a serem escolhidos, não menos importante a reclamona Paris, cuja indiscrição deu início a toda a confusão. Cada um tem suas próprias condições de vitória, se você está almejando uma verdadeira Vitória homérica. Isso significa desafios e estratégias variadas, o que os torna a melhor maneira de agitar as jogadas futuras.

Algo em que estamos nos prendendo quando tocamos, embora possa ser apenas porque amamos um pouco de Homer, é a atração inexorável do material de origem.

Quando vemos alguém como Diomedes realizando uma bela incursão em um de nossos assentamentos conquistados com tanto esforço, não pensamos em acabar com sua violência, lembramos que ele estava no campo fora de Tróia na Ilíada, então nós É melhor ter certeza de recrutá-lo. Isso é frutífero em alguns aspectos, mas também pode prejudicar o julgamento.

O jogo não é uma recriação da história batida por batida, basicamente - ainda é Total War, então certifique-se de tomar a melhor decisão para sua situação, não aquela que você acha que aconteceu em sua vaga memória do mito.

Ainda assim, a Creative Assembly sabe que seu jogo se passa em uma época de heróis poderosos e figuras lendárias, então parte da diversão de Tróia é que você controla essas lendas históricas. Seja um lutador puro como Aquiles, que pode sozinho virar a maré de uma batalha, ou alguém com inteligência mais diplomática como Agamenon e destreza motivacional, certifique-se de ler as descrições das forças de seus heróis, para usá-las da melhor maneira que você puder.

Na batalha, isso significa monitorar seus níveis de Fúria, uma nova mecânica que carrega conforme eles lutam, para liberar habilidades poderosas e, quando for o momento certo, acionar Aristeia, uma espécie de modo de fera que os torna um tanque imbatível por um minuto . Pode ser o que lhe dá uma vitória.

Outra faceta de Tróia ambientada na época dos heróis e deuses é, bem, os deuses. Você vai querer administrar seu relacionamento com os deuses com cuidado, porque se tornar o foco da ira de alguém pode ser um grande problema para você.

No entanto, ele também pode mudar as coisas a seu favor se um deus der um brilho a você - principalmente quando a ira de Poseidon destrói periodicamente as paredes de Tróia com um terremoto furioso. Fale sobre momentos oportunos para atacar, hein?

Escrito por Max Freeman-Mills.