(Pocket-lint) - Fortnite está em um redemoinho no momento, entre seu banimento da App Store, seu banimento da Google Play Store e processos pré-preparados da Epic em ambos os casos.

Ainda assim, isso não pode parar a roda em termos do jogo real, e a Epic acaba de anunciar um grande novo pacote chegando para o jogo, em parceria com a DC e a Warner Bros.

The Last Laugh Bundle trará o mundo dos supervilões de DC para o redil e trará os seguintes bônus para os jogadores que o comprarem digitalmente ou fisicamente no lançamento:

1.000 V-Bucks

Três roupas: The Joker, Poison Ivy, Midas Rex

Três Back Blings: Laugh Riot (reativo), Back Bloom, Midas Crest

Quatro picaretas: Piada de mau gosto, A vingança do Coringa, Ivy Axe, Kingmaker

Escolha uma carta de controle

As novas skins parecem uma boa diversão, mesmo que não tenhamos certeza de que a maioria dos fãs já tenha ouvido falar de Midas Rex, e o pacote atua como um lembrete útil de como a Epic está conseguindo falar docemente tanto a Marvel quanto a DC em parcerias com seus jogo absolutamente enorme.

É um par de empresas que não trabalham juntas com muita frequência, para dizer o mínimo, então ter um parceiro mútuo indica uma boa diplomacia do lado da Epic.

Independentemente disso, o Last Laugh Bundle será lançado em 17 de novembro a um preço de £ 24,99 / € 29,99 para PS4, Xbox One e Switch; curiosamente, o lançamento também diz que o pacote será lançado para PS5 e Xbox Series X, gerando uma onda de especulações de que podemos confiar que os dois consoles de próxima geração serão lançados até aquele ponto em novembro.

Escrito por Max Freeman-Mills.