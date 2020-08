Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Poucos previram isso, mas Fall Guys: Ultimate Knockout foi uma das sensações dos jogos de 2020.

Disponível para PC e PS4 , o último como parte da linha de jogos gratuitos PS Plus de agosto, o sucesso indie se tornou até mesmo um dos jogos mais transmitidos do Twitch - derrotando facilmente jogadores como Fortnite e FIFA.

Mas o que é Fall Guys, como você joga e por que se tornou um grande sucesso (tanto que os servidores online caíram com frequência durante seus primeiros dias devido à sobrecarga)?

Temos jogado regularmente desde o lançamento para lhe dar as respostas, além de dicas e truques para ajudá-lo a se qualificar em cada nível.

Fall Guys é um jogo multiplayer online no estilo Battle Royale divertido e amigável para jovens e idosos. Parece ser vagamente baseado em programas de TV como Takeshis Castle e Total Wipeout, onde o objetivo é navegar por obstáculos ou sobreviver por tempo suficiente em minijogos para se qualificar para níveis posteriores.

Ele começa com até 60 jogadores online no nível um, com um número de jogadores sendo eliminados a cada rodada até o nível final, com apenas um punhado competindo para ser o vencedor geral.

Ganhar coroas de prêmios, que podem ser trocadas por itens de fantasia ultra-raros ou emoticons, enquanto todos os outros competidores também ganham moeda no jogo (Kudos), que pode ser trocada por outras fantasias, etc. Quanto mais você entrar no jogo, mais Kudos que você recebe.

Também são atribuídos pontos de experiência, que fornecem itens e skins extras conforme você sobe de nível.

O jogo funciona em temporadas, com novos itens e prêmios sendo atualizados mais uma vez. Você também pode escolher diferentes esquemas de cores para seu Fall Guy, fantasias ou emotes a cada 24 horas.

Um grande benefício para Fall Guys é que ele é adequado para todas as faixas etárias. Ele tem classificação PEGI 3 e nenhuma maneira de se comunicar dentro do jogo além de animações de emoção fofas.

Jogadores experientes podem se comunicar por meio da função PS4 Party Chat (por exemplo), mas se uma criança estiver jogando, eles terão um ambiente seguro para isso, com pouco comportamento tóxico no jogo.

Isso foi feito para ser divertido, em vez de competitivo. Mesmo quando você não consegue se classificar, você pode começar uma nova rodada quase que instantaneamente.

Fall Guys está atualmente disponível para PlayStation 4 e PC (através do Steam). Fala-se sobre o lançamento de versões para Nintendo Switch, Xbox One e até mobile, mas não há planos confirmados ainda.

Os níveis de Fall Guys são divididos em quatro categorias: corrida, sobrevivência, equipe e final.

Foram 24 níveis lançados no primeiro dia, com outro adicionado com o primeiro grande patch do jogo em agosto. Aqui estão os níveis e dicas sobre como se qualificar / vencer em cada um.

Dizzy Heights

Este é um nível de corrida simples com plataformas giratórias para saltar. A melhor dica que podemos dar aqui é certifique-se de pular um pouco antes do "pára-choque" na borda de cada disco, para que o impulso o leve para o próximo.

Traço da porta

Um dos nossos níveis favoritos. Você tem que bater nas portas, mas algumas delas são falsas e você simplesmente ricocheteia nelas. A melhor dica aqui, portanto, é evitar correr às cegas às portas e esperar algumas batidas para permitir que outros tolos infelizes descubram o caminho certo a seguir. Além disso, não pule pelas portas, em vez disso mergulhe. Dessa forma, você não será golpeado por outros jogadores pulando e é mais provável que seja lançado para frente do que para trás.

Fruit Chute

Como muitos dos jogos de corrida, isso é bastante simples. Apenas evite as frutas gigantes caindo em cascata pela montanha. Nossa dica é ficar bem no centro e pular sobre o tronco rolante quando necessário - isso parece ter funcionado na maioria das vezes para nós.

Gate Crash

Gate Crash é diferente de batida de porta, pois os portões se movem para cima e para baixo, então o tempo é fundamental. Novamente, é uma corrida até o fim, mas você deve garantir que não ficará preso atrás dos portões por muito tempo. Também é importante notar que alguns portões se movem mais lentamente do que outros, portanto, fique longe deles. E não se esqueça de pular no final do escorregador de limo para passar pelo último portão - caso contrário, há um buraco no qual você cai.

Parada de sucessos

Hit Parade é outro jogo de corrida simples com alguns obstáculos que parecem enganar os jogadores, a menos que eles saibam o que estão fazendo. Primeiro, existem catracas que são fáceis se você seguir todos os outros ... sugerimos ir para o conjunto de catracas à esquerda e empurrar para a direita delas para que girem no sentido anti-horário. Além disso, quando chegar às bolas de demolição, fique completamente no centro do caminho e cronometrar suas corridas com cuidado. Por fim, fique na extrema esquerda ou direita ao subir a colina de limo, pois os obstáculos não podem levá-lo até lá.

Ver serra

Outro de nossos favoritos absolutos e um nível em que chegamos em primeiro lugar em mais de uma vez. Ajuda se você estiver na frente, já que as gangorra ficarão estáticas quando você chegar até eles, mas lembre-se de tentar ficar no centro de cada gangorra (perto da linha branca) se possível, e sempre correr e pular para as plataformas estáticas quando a gangorra está mais alta - você pode errar e cair caso contrário. Se você se encontrar mais para trás, em vez de pular entre as gangorras, mergulhe. Dessa forma, você terá menos probabilidade de cair e rolar.

Slime Climb

Em nossa opinião, este é o mais difícil dos jogos de corrida. Um lago de limo está subindo rapidamente, então você precisa navegar pelos obstáculos e ultrapassá-lo ao mesmo tempo. O mais irritante é que outros jogadores podem atrapalhar. Algumas táticas são usar os pára-choques no início como plataformas e o botão "agarrar" para subir na segunda seção de escalada e acelerar as coisas.

The Whirlygig

Isso é especialmente complicado para novos jogadores. Além das barras giratórias que você deve pular, há uma escalada obrigatória na parede no meio do nível. É possível pular em um de alguns blocos amarelos e depois novamente na plataforma elevada, mas sugerimos usar a mecânica de "agarrar" para subir em linha reta, pois é menos complicado e mais rápido.

Ponta do pé

A ponta do pé é simplesmente uma dor na parte posterior. Existe apenas um caminho verdadeiro através dos ladrilhos à sua frente, mas inicialmente você não sabe qual é. O resto das peças desaparece sob os pés quando você pisa nelas. Basicamente, deixe os outros cometerem esses erros, mas tente se manter o mais próximo possível do pelotão da frente para continuar no caminho certo. Além disso, tente não ficar na borda dos ladrilhos corretos, pois os outros irão empurrá-lo. E não se esqueça de pular do último ladrilho para a linha de chegada - há uma lacuna.

Block Party

Este é um jogo simples onde os blocos virão em sua direção ao longo da linha do horizonte e você terá que evitá-los, ou eles irão te derrubar da plataforma e te eliminar. Temos a tendência de achar que é melhor primeiro ficar no centro, mover conforme necessário e depois voltar para a posição central, pois você pode ir tão facilmente para a esquerda e para a direita quanto necessário. Porém, advertindo, algumas formações de blocos só podem ser evitadas saltando ou mergulhando por baixo deles.

Jump Club

Isso é incrivelmente simples. Você começa em um disco grande e duas barras giram em torno dele, derrubando qualquer um que seja pego por elas. Muitos correm como mergulhões neste nível, com um efeito hilário. No entanto, a melhor dica é ficar exatamente onde está e pular a barra mais rápida quando necessário. Muito mais frequentemente, você se qualificará.

Jump Showdown (novo)

Ainda não vimos este jogo em circulação, mas é quase idêntico ao Jump Club. A diferença é que você não conseguirá ficar onde está porque, assim como as barras giratórias, segmentos da plataforma às vezes desaparecem.

Combinação perfeita

Este é um jogo de memória simples. Você verá quais frutas cada ladrilho representa e, em seguida, uma piscará nas telas ao seu redor. Apenas certifique-se de estar no ladrilho certo quando o tempo acabar. Mais frutas são adicionadas a cada rodada, mas descobrimos que ficar em uma parada e examinar primeiro é muito melhor do que correr como um maníaco.

Sair da cama

Como Block Party, o objetivo aqui é evitar ser empurrado para fora da borda por obstáculos, mas desta vez toda a plataforma gira, com diferentes segmentos se movendo em diferentes direções. Nossa melhor dica é manter a movimentação entre os dois segmentos nas bordas mais distantes - esquerda ou direita.

Tag da cauda

Existem algumas dicas para isso e é um dos nossos minijogos menos favoritos para ser honesto. Alguns dos jogadores começam com uma cauda, outros não. O objetivo do jogo é garantir que você tenha uma cauda antes que o tempo acabe.

Egg Scramble

Não somos realmente fãs de jogos em equipe, já que a qualificação está nas mãos de outros, não apenas de nós mesmos. No entanto, Egg Scramble é um daqueles jogos onde você pode ter mais efeito no resultado. Após a corrida inicial para pegar um ovo e armazená-lo em sua respectiva casa, alguns companheiros de equipe - senão todos - provavelmente irão a "ninhos" rivais para roubar ovos. Portanto, achamos que vale a pena sair por conta própria, agarrando quaisquer possíveis ladrões de ovos de outras equipes.

Bola de outono

De todos os jogos em equipe, este é o nosso favorito. É essencialmente Rocket League sem os carros. Duas bolas aparecerão em campo e você deverá guiá-las na rede do seu time rival. Existem algumas dicas boas aqui. Se alguém do seu time ainda não o fez, considere ser o goleiro e ficar do lado de fora da sua rede, pronto para cabecear a bola quando ele chegar perto (pulando assim que ele chegar perto de você). Alternativamente, fique no círculo central, mas apenas com o seu meio toque, para que as bolas que aparecem acima da cabeça atinjam em direção à extremidade rival quando atingirem sua cabeça.

Acumuladores

Hoarders é um cruzamento entre Egg Scramble e Fall Ball, mas desta vez você deve garantir que mais bolas estejam na sua zona quando o tempo acabar (ou, pelo menos, você não tem o menor número). Pelo que podemos dizer, este é um vale-tudo e temos lutado para encontrar táticas que o tornem mais do que aleatório.

Hoopsie Daisy

Situado na mesma arena que Jinx (abaixo) e os jogos de tag, aros aparecerão e você terá que mergulhar ou pular. A equipe que mais salta avança. Nossa tática neste aqui é praticamente ficar na mesma pequena zona, já que os aros reaparecem regularmente. Se você correr em busca de argolas, é provável que alguém chegue lá primeiro.

Jinx

Jinx não é ótimo, para ser honesto. É outro jogo de pega-pega, mas desta vez você fica "infectado" assim que outro jogador de um time rival o toca. Se você tiver o ímpeto, terá que tentar tocar o máximo de rivais que puder. A equipe que tiver um membro "solto" em pé vence. Geralmente é caos e aleatório, descobrimos.

Rock N Roll

Rock N Roll é outro divertido jogo de equipe. Três equipes têm que empurrar suas respectivas bolas por um curso e então em um buraco no final. A equipe que ficar por último é eliminada. Duas dicas: tente empurrar a bola para a esquerda ou direita no início, movendo-se mais para o centro após os primeiros obstáculos; e não, faça o que fizer, deixe seu time e vá para o fundo para tentar parar a bola dos outros times. Mais empurradores significam que a bola corre mais rapidamente, embora nunca vimos um bloqueador parar a bola de um adversário com sucesso.

Tag Team Tail

Isso é exatamente igual ao Tail Tag solo (acima), mas desta vez o time com a menor quantidade de caudas "agarradas" no final é eliminado. É igualmente um free-for-all aleatório.

Fall Mountain

Fall Mountain é uma corrida divertida, com obstáculos semelhantes aos das outras rodadas, mas desta vez o objetivo é "agarrar" a coroa no final para ser o vencedor geral. Nossa maior dica aqui é, se você chegar lá primeiro, não se esqueça de usar o botão de agarrar ao pular para tocar na coroa. Apenas tocar não funciona.

Hex-A-Gone

Estamos muito orgulhosos de termos vencido algumas vezes em Fall Guys e tudo se deve ao Hex-A-Gone. Conforme você toca em cada ladrilho hexadecimal, ele desaparece, deixando você ou seus rivais caírem na camada abaixo. Eventualmente, as camadas acabam e tudo o que atinge o limo no fundo é eliminado. Nossa dica aqui é garantir que você percorra em torno de cada camada alguns hexágonos dentro do perímetro. preparando-se para pular para o agrupamento mais próximo conforme você se aproxima das lacunas. Não corra do lado de fora, pois às vezes você pode cair alguns de cada vez. E, se você puder, pule do hexágono que você começou para outro próximo, pois ele usa alguns segundos valiosos.

Royal Fumble

O último, último jogo é Royal Fumble - mais um agarrar o rabo. Basicamente, um dos finalistas começa com o rabo e os outros têm que perseguir e agarrar dele ou dela. Aquele com a cauda no final do tempo é o vencedor. Não há onde se esconder, então não há muita estratégia para ser honesto. Pura sorte.

Escrito por Rik Henderson.