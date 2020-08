Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nos últimos anos, praticamente todos os lançamentos de dispositivos OnePlus incluíram alguma referência ao PUBG Mobile . É compreensível que o PUBG Mobile seja enorme em alguns dos principais mercados da OnePlus - como a Índia - além de ser um jogo que define o gênero.

O OnePlus anunciou que estava trabalhando com o PUBG Mobile para aprimorar a experiência de jogo em outubro de 2019. Não estava claro na época em que essa cooperação resultaria, mas visto que o OnePlus tinha acabado de anunciar um telefone com tela de 90 Hz, suspeitamos que seria isso.

Isso agora está confirmado e de 6 de agosto a 6 de setembro, OnePlus tem um exclusivo no PUBG Mobile com taxa de atualização mais rápida. Após essa data, todos poderão entrar em ação.

O objetivo de aumentar a taxa de atualização é proporcionar uma experiência de jogo mais suave. Isso deve significar que, graficamente, conforme você se move ao redor do mapa, há menos jaggies e menos lag. PUBG diz que isso vai melhorar a experiência de mira em áreas densas como cidades, enquanto a experiência de alta velocidade durante a corrida ou em um veículo será mais clara.

Se você notar a diferença ou não, será um assunto diferente - algumas pessoas juram por taxas de atualização mais rápidas e outras não conseguem ver nenhuma diferença.

Aqueles que usam o OnePlus 7T , OnePlus 7 / T Pro, OnePlus 8 e 8 Pro terão acesso ao jogo a 90 Hz, embora exclua China, Japão e Coréia. Para aqueles com telefones compatíveis, você terá que selecionar a opção 90 Hz no menu.

"Com o PUBG Mobile sendo um dos jogos móveis mais populares do mundo nos últimos dois anos consecutivos, gostaríamos de levar o desempenho do jogo a um nível mais alto. A tecnologia móvel de ponta da OnePlus está oferecendo uma experiência mais rápida e suave para usuários globais. Estamos felizes em iniciar a exclusividade de 90 FPS com OnePlus ", disse um porta-voz do PUBG Mobile.

Escrito por Chris Hall.