(Pocket-lint) - Os fãs do sucesso do novo jogo multijogador para PS4 e PC, Fall Guys: Ultimate Knockout, ficarão emocionados ao saber que um novo nível será adicionado ao jogo hoje, como parte de uma atualização para download.

Jump Showdown é semelhante ao Jump Club em que você tem que pular sobre vigas giratórias, mas desta vez as seções da plataforma abaixo também desaparecem conforme o jogo avança.

Estamos prestes a baixar um novo nível de rotação !!!



Jump Showdown - Um favorito dos fãs do beta!



Estaremos adicionando em nossa primeira atualização AMANHÃ!



Patch-notes no tópico



Mais novos níveis estarão disponíveis em breve - junto com novos recursos e fantasias pic.twitter.com/zQ4hOI70MP - Fall Guys (@FallGuysGame) 11 de agosto de 2020

Ele será adicionado junto com uma série de patches de jogo, incluindo correções de falhas, detecção de colisão e suporte estendido de controlador de jogo para a versão PC.

Fall Guys tem sido um grande sucesso desde o seu lançamento para PC e PS4 algumas semanas atrás. Mais de dois milhões de cópias já foram vendidas no PC, enquanto os proprietários do PlayStation 4 ganharam o jogo gratuitamente com a linha PS Plus deste mês.

Seus primeiros dois dias foram repletos de tempo de inatividade do servidor, já que o estúdio independente não conseguiu atender à demanda sem precedentes.

O jogo é basicamente uma divertida batalha real para todas as idades. Baseado vagamente em programas de TV como Takeshis Castle e Total Wipeout, ele coloca até 60 jogadores online uns contra os outros em uma série de minijogos divertidos, com alguns sendo eliminados a cada rodada.

Apenas um pode ganhar a coroa no jogo final, que pode ser usado para emotes e fantasias exclusivas encontradas na loja do jogo. Todos os jogadores também ganham dinheiro no jogo (Kudos), dependendo da rodada em que chegaram, que também pode ser usado para comprar itens de fantasia.

É um jogo divertido e bobo para todas as idades e nós o adoramos aqui no Pocket-lint.

Estamos muito felizes, portanto, em saber que novos níveis estão chegando para mantê-lo atualizado. Vejo você no curso.

Escrito por Rik Henderson.