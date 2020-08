Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon rebatizou Twitch Prime , provavelmente para focar na parte Prime da marca.

Desde o seu lançamento, Twitch Prime tem servido como uma opção de assinatura premium para usuários Twitch. O serviço vem junto com as assinaturas Amazon Prime e Prime Video e basicamente oferece aos usuários do Twitch vantagens adicionais, como visualização sem anúncios em canais Twitch, emoticons exclusivos, opções de bate-papo, um crachá de bate-papo e jogos grátis e conteúdo no jogo. Agora, como parte do rebranding da Amazon, Twitch Prime está oficialmente se tornando Prime Gaming.

Lembre-se de que o Amazon Prime custa US $ 12,99 por mês nos EUA e inclui uma série de benefícios, incluindo frete grátis.

Embora o nome do Twitch Prime esteja mudando, a Amazon indicou que seu novo serviço Prime Gaming oferecerá os mesmos benefícios:

"Novo nome. Os mesmos grandes benefícios. Prime Gaming continua a incluir uma assinatura gratuita do canal Twitch, toneladas de itens grátis em seus jogos favoritos, 5+ jogos de PC grátis todos os meses e muito mais com sua assinatura do Amazon Prime."

Suspeitamos que a Amazon deseja apenas limpar seu portfólio, enfatizar o Prime e aumentar seu compromisso com os jogos. Lembre-se de que a Amazon tem sua própria unidade de desenvolvimento de jogos chamada Amazon Games. Seu primeiro grande jogo, Crucible, foi lançado em maio. E tem um próximo MMO de mundo aberto, Novo Mundo, com lançamento previsto para a primavera. Também está fazendo uma versão do Pac-Man que você pode jogar com o Twitch. Foi inicialmente previsto para o lançamento em junho, mas ainda não foi lançado.

Escrito por Maggie Tillman.