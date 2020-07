Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games desfrutou de um relacionamento frutífero com a Marvel ao longo do ano passado e mais, desde que Thanos fez um grande sucesso com Fortnite em homenagem a Vingadores: Ultimato.

Não é de surpreender que, antes do lançamento do primeiro grande jogo dos Vingadores AAA desde que o Universo Cinematográfico da Marvel realmente tenha atingido o seu objetivo, os Vingadores da Marvel, o Fortnite mais uma vez recebendo alguns itens temáticos da Marvel.

O jogo de ação de super-heróis da Crystal Dynamics está prestes a realizar uma série de eventos beta abertos, tanto para quem encomendou o título como para quem mais estiver interessado. Eles poderão jogar como Homem de Ferro, Hulk, Marvel e Viúva Negra por um tempo limitado.

A versão beta permitirá que os jogadores experimentem um nível de campanha, joguem algumas missões diferentes da Zona de Guerra, que são mais livres, e também dê a chance de praticar o sistema de combate usando algumas "Salas de Desafios HARM". É aqui que o Fortnite entra - termine os três principais desafios neste modo e você se qualificará para ganhar algumas novas picaretas para o jogo - Hulk Smashers em dois estilos.

Os Smashers também estarão disponíveis para compra normal mais tarde, para aqueles que perderem a chance. Os betas abertos duram alguns períodos diferentes e estarão disponíveis para download no Xbox Live e na PlayStation Store:

7 a 9 de agosto: Beta de pré-venda do PlayStation 4 (somente jogadores de pré-venda do PlayStation 4 da Marvel Avengers)

14-16 de agosto: PlayStation 4 Open Beta

14-16 de agosto: Xbox One Pré-venda Beta (Marvel Avengers Xbox One pré-venda apenas para jogadores)

21-23 de agosto: Open Beta no PlayStation 4 e Xbox One

Em outras notícias para quem está ansioso pelos Vingadores da Marvel, seus desenvolvedores também lançaram um novo teaser trailer que mostra um pacote DLC pós-lançamento que adicionará o artilheiro Hawkeye ao jogo.

Não há informações sobre quando o pacote será lançado ou quanto custará, mas está claro que a Crystal Dynamics planeja apoiar os Vingadores da Marvel por algum tempo após o lançamento, em 4 de setembro.

Escrito por Max Freeman-Mills.