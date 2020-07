Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Herman Miller, uma empresa conhecida por suas cadeiras premium, incluindo a Eames Lounge Chair, juntou-se à Logitech para criar uma nova cadeira de jogos Embody.

Em fevereiro, a Herman Miller e a marca de jogos da Logitech, Logitech G, anunciaram a criação de uma nova linha de móveis ergonômicos para os jogadores. Ambas as empresas sugeriram que as atuais cadeiras de jogos se concentrem na estética, e não no "design ergonômico comprovado pela pesquisa". Eles até disseram que a maioria dos produtos "causa mais mal do que bem". Para ajudar a evitar essas armadilhas, eles conversaram com equipes de e-sports como Complexity Gaming e TSM.

Agora, eles estão anunciando os primeiros frutos de seu trabalho.

Para deixar claro, existe uma cadeira Embody preexistente, que também custa US $ 1.495. O novo modelo vem em preto com detalhes em azul e uma almofada nas costas com infusão de cobre que mantém você mais fresco enquanto joga. Ele também possui algo que a empresa chama de "Dynamic Pixel Circulation", que pode distribuir peso à medida que você toca.

Herman Miller e Logitech G também planejam lançar mesas de jogos, como o Motia Gaming Desk por US $ 1.295, e até um braço de monitor custará US $ 295. Você pode adquirir esses produtos nos EUA no site da Herman Miller ou no site da Logitech a partir de 22 de julho.

