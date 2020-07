O que é o GOG Galaxy 2.0? O lançador de jogos para PC multiplataforma

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um dos dramas de ser um jogador de PC é ter tantas bibliotecas diferentes para acompanhar e tantos lançadores diferentes para instalar.

Claro, os jogos da EA podem estar no Steam agora , mas você provavelmente ainda tem jogos no Origin, Uplay, Steam e muito mais. Assim como amigos espalhados por todas essas plataformas. É difícil acompanhar o que está onde.

E se houvesse uma plataforma para unir todos eles? É isso que o GOG Galaxy 2.0 promete.

GOG Galaxy 2.0 é um conceito maravilhoso de um iniciador de jogos para PC que coloca todos os seus jogos favoritos em um só lugar.

É essencialmente uma biblioteca única para todos os seus jogos do Steam, Origin, UPlay e Epic Store, além de jogos do GOG.com (naturalmente). Várias integrações no GOG Galaxy 2.0 significam que ele trabalha com 20 plataformas de jogos atualmente.

No GOG Galaxy 2.0, você pode instalar e iniciar qualquer jogo, sem precisar abrir lançadores separados. Você também pode acompanhar suas realizações, ter todos os seus amigos em um só lugar e muito mais.

Em teoria, é mais fácil rastrear tudo em um só lugar usando o GOG Galaxy 2.0. Para nós, é apenas uma ótima maneira de lembrar quais jogos realmente possuímos e queremos jogar. Muitos lançadores significam que, às vezes, eles se perdem no éter.

O GOG Galaxy 2.0 é gratuito para download e está atualmente em beta aberto, portanto ainda é um trabalho em andamento, mas aponta para um futuro maravilhoso para os jogadores de PC.

O primeiro passo é baixar o GOG Galaxy 2.0 a partir daqui . O segundo é se inscrever em uma conta GOG gratuita , se você ainda não tiver uma.

Quando você estiver logado, poderá ver sua biblioteca de jogos e também poderá adicionar outras contas.

Depois de fazer login, na parte superior do iniciador, você verá um ícone de adição. Clique nele e selecione "conectar plataformas". Em seguida, você pode fazer login em cada uma das outras plataformas às quais tem acesso.

Você precisará fazer login em cada um individualmente para adicioná-los. Então clique para conectar o Steam, UPlay, Origin e outros aqui.

Quando você tiver feito isso, verá as opções para procurar mais jogos no lado direito. Você pode filtrar por plataforma, por exemplo, vendo todos os seus jogos Steam ou a coleção inteira em um só lugar.

Você também pode instalar os jogos aqui. Clicar para instalar iniciará o processo de instalação usual, mas você poderá iniciá-lo a partir do iniciador do GOG Galaxy 2.0.

Clique em cada jogo e você verá todos os detalhes usuais - informações sobre o jogo, suas realizações, tempo gasto no jogo e muito mais.

Você pode estar pensando que, se você tiver o GOG Galaxy 2.0 instalado, não precisará dos lançadores de outras plataformas instaladas. Infelizmente, esse não é o caso, pois você ainda precisa deles para usar salvamentos na nuvem, atualizações de jogos etc.

No entanto, isso significa que você não precisa iniciar cada plataforma individualmente ao jogar um jogo. Basta fazer tudo em um só lugar - GOG Galaxy 2.0.

Obviamente, quando você começar a adicionar todos os seus jogos ao GOG Galaxy 2.0, ele poderá ficar um pouco pesado. Mas há soluções para isso.

Quando você está na seção "jogos próprios" da sua biblioteca, você encontra um sistema de filtragem na parte superior. Clique nele e você pode filtrar seus jogos para mostrar apenas jogos específicos.

Você pode filtrar rápida e facilmente por gênero aqui. Então, clique apenas para mostrar jogos independentes, jogos independentes ou atiradores. Você também pode filtrar jogos por plataforma, sistema operacional ou status (instalado ou não).

Obviamente, você pode usar o recurso de pesquisa do iniciador para encontrar jogos específicos. Mas você também pode entrar em jogos específicos e adicionar suas próprias tags personalizadas a cada jogo. Você pode usar essas tags para filtrar como quiser. Isso significa que você pode adicionar tags para seus jogos favoritos ou como lembretes daqueles que deseja jogar.

O GOG Galaxy 2.0 tem suporte para várias plataformas, mas nem todas são oficiais. A empresa possui suporte oficial para a integração do Xbox Live há um tempo. Agora a Epic Games Store também é oficialmente suportada .

Essa é uma ótima notícia se você tiver uma crescente biblioteca de jogos com a Epic, especialmente porque a empresa também distribui regularmente jogos grátis .