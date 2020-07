Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ustwo Games, desenvolvedores por trás dos populares jogos para celular Monument Valley e Assemble With Care, anunciou um novo título.

É chamado Alba: Uma Aventura na Vida Selvagem, e apresenta um personagem chamado Alba, que visita seus avós em uma ilha do Mediterrâneo em um verão para explorar a vida selvagem com sua amiga Ines. "Mas quando ela vê um animal em perigo, ela percebe que precisa fazer algo a respeito", explicou Ustwo Games. "Pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Junte-se a Alba, uma jovem ativista que se propõe a salvar uma bela ilha e sua vida selvagem".

Um breve trailer do jogo oferece uma visão de uma garrafa de água, um sanduíche, um notebook, uma mochila, um artigo intitulado Island clean up Initiative, um livro de observação de pássaros, uma câmera, fotografia, um jornal com o manchete "As meninas iniciam uma liga de vida selvagem" e depois Alba em um penhasco, com vista para o bosque e a praia.

Poucos outros detalhes foram revelados sobre Alba: A Wildlife Adventure até agora. Chegará neste inverno para PCs, console e dispositivos iOS, macOS e tvOS.