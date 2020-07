Crysis Remastered chegará primeiro ao Nintendo Switch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Crysis Remastered está firmemente em obras.

O jogo foi anunciado no Twitter em abril e estava programado para ser lançado no PS4, PC, Xbox One e Switch com gráficos revisados e o famoso Nanosuit reaparecendo na era dos jogos modernos.

No entanto, as coisas mudaram quando as imagens da remasterização vazaram no YouTube e foi recebida uma onda de feedback negativo dos fãs.

A Crytek aparentemente aceitou esse feedback e anunciou que estava atrasando o Crysis Remastered para aperfeiçoar o jogo. A empresa afirmou que:

"Esse tempo extra até o lançamento nos permitirá obter o Crysis Remastered no padrão de quebra de PC e console que você espera dos jogos do Crysis ..."

Apesar desse atraso, parece que a Crytek ainda está avançando com o lançamento do Nintendo Switch:

Fãs de Crysis,



Você pode ter visto nossa última atualização sobre o lançamento do Crysis Remastered, e temos boas notícias para você:



Podemos confirmar que Crysis ainda chegará ao Nintendo Switch em 23 de julho!



Observe esses espaço para futuras atualizações. https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/W6W3DDypgv - Crysis (@Crysis) 10 de julho de 2020

Assumimos que isso ocorre porque ele já estava tão bom quanto poderia estar no Switch, mas a Crytek deve conseguir tirar mais proveito das versões de console e PC.

As coisas percorreram um longo caminho desde o Crysis original, com uso intensivo de hardware, lançado em 2007. Felizmente, a remasterização pode atender aos altos padrões estabelecidos pelo original.