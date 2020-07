Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O PUBG Mobile divulgou uma atualização que traz um novo mapa, exclusivo para a versão móvel do jogo.

Falamos sobre o mapa Livik algumas vezes antes, depois de termos jogado com o mapa na versão beta enquanto ainda estava em desenvolvimento, mas finalmente chegou à versão 19 do jogo, o que significa que há um novo lugar para jogar.

Livik é uma espécie de mapa nórdico, com montanhas nevadas em um canto, uma ilha, áreas costeiras e pântanos, além de muitas rochas espalhadas por todo o lugar. Há um ótimo 4x4 para contornar esse terreno.

Não é um mapa enorme e nos lembra principalmente Erangel, então suspeitamos que será popular.

A Tencent Games também abordou a trapaça no jogo, que esperamos que seja popular também. A equipe por trás do PUBG Mobile disse que mudou para proibir 10.000 jogadores que usaram um truque matador de um tiro no jogo.

Isso resultou em uma proibição de 10 anos, embora, como todos sabemos, essas pessoas provavelmente apareçam no jogo com um perfil diferente - mas esperemos que aprendam uma lição.

"A equipe oficial do PUBG Mobile se dedica a proporcionar a você um ambiente de jogo justo, punindo jogadores que perturbam esse ambiente. Através do feedback dos jogadores, descobrimos recentemente uma nova fraude que mata apenas um jogador e depois inverte sua tela momentaneamente. A equipe oficial imediatamente entrou em ação e acompanhou os jogadores que usaram esse truque. Mais de 10.000 jogadores receberam uma proibição de 10 anos da equipe de Operações por prejudicar o ambiente de jogo. Nossa equipe não mostrará restrições àqueles que prejudicam o ambiente de jogo justo e usam truques desse tipo ", disse a Tencent Games em comunicado.

"A equipe de operações móveis do PUBG continuará trabalhando duro para fornecer a melhor experiência de jogo para todos os jogadores que seguem as regras. Pedimos a todos os jogadores seu apoio em nossa aplicação contínua. Por favor, respeite as regras do jogo e jogue limpo."

Trapacear é um grande problema para jogos de battle royale como o PUBG Mobile e você só precisa olhar os comentários na página oficial do Twitter do PUBG para ver muitas pessoas com raiva denunciando trapaceiros. Embora os truques de uma só vez não sejam os únicos que você encontrará no jogo, espero que ajude a melhorar a experiência da comunidade de jogos em geral.