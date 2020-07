Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O excelente RPG de ação, Horizon Zero Dawn , não será mais exclusivo do PlayStation quando chegar ao PC em 7 de agosto.

Ele estará disponível no Steam e na Epic Games Store. O jogo de 2017 também terá melhorias visuais significativas quando chegar ao PC - quase de acordo com a sequência Horizon Forbidden West, que chegará ao PS5 em 2021.

A Guerilla Games twittou várias novas capturas de tela mostrando o jogo em uma visão ultra-ampla - algo que não é possível na versão PS4.

No início de julho, o desenvolvedor compartilhou alguns dos aprimoramentos do Zero Dawn no Windows, incluindo a capacidade de jogar com taxas de quadros desbloqueadas, folhagem dinâmica e uma vasta gama de opções de imagem personalizáveis. Deveria realmente fazer a "edição completa" que está sendo marcada.

Também vem depois que Guerilla também revelou que planeja uma trilogia inteira de jogos Horizon.

Para quem não sabe, o jogo se concentra em Aloy, um pária tribal que sobrevive em um mundo compartilhado com dinossauros e animais robóticos. É um jogo de mundo aberto maciço, com algumas das melhores peças de destaque que já vimos e uma sensação verdadeiramente original - algo raro nos jogos atualmente.

Na verdade, ele não havia sido lançado originalmente no mesmo ano que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, provavelmente teria conquistado todos os melhores prêmios de jogos.

Agora, os proprietários de computadores podem descobrir por que, pelo menos.