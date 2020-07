O Steam para Chromebooks é iminente, sugerem novas evidências

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há pouca dúvida de que os Chromebooks estão ganhando popularidade e melhor rivalizando com os laptops com Windows PC com o passar do tempo. Mas eles ainda estão aquém de uma área específica: jogos.

O Chrome OS simplesmente não é tão bem suportado quando se trata de jogos. E os títulos para Android, apesar de abundantes, dificilmente são os mesmos que o melhor Windows tem para oferecer.

No entanto, isso pode mudar em breve. Há muitas evidências para sugerir que o Google está planejando o suporte ao Steam no Chrome OS e, com ele, uma gama muito maior de jogos.

9to5O Google acompanhou um projeto no código-fonte aberto do Chromium chamado "Borealis", uma distribuição completa do Linux que contém uma versão pré-instalada do Steam.

Isso significa que o Chrome OS terá uma porta Steam capaz de executar versões de jogos do Linux. Além disso, como o Steam já trabalha em uma "camada de compatibilidade" que permite a execução de alguns jogos nativos do Windows no Linux, isso pode significar que os Chromebooks também podem receber suporte para jogos do Windows.

Ainda de acordo com o site de notícias específico do Google, o Steam pode aparecer pela primeira vez em Chromebooks que executam chips Intel de 10ª geração, como o Acer Chromebook Spin 713 .

O Google não se mostrou tímido ao confirmar que está investigando a compatibilidade com o Steam, mas essa descoberta mais recente sugere que agora pode estar chegando mais cedo ou mais tarde.