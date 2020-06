O Vic 20 é outro computador Commodore reinventado para jogos retrô

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Retro Games, empresa por trás do C64 e do C64 Mini , voltou sua atenção para outro computador "clássico" dos anos 80 para um modelo reimaginado, o Commodore Vic 20.

Chegando aos varejistas no Reino Unido e na Europa em 23 de outubro, o Vic 20 terá preço de £ 109,99 / € 119,99 e ostenta um teclado funcional de tamanho completo, quatro portas USB e porta HDMI para conexão a uma TV.

Como o tamanho normal O C64 lançado no final do ano passado, ele pode rodar o Vic-20 e o Commodore 64 Basic, para o desenvolvimento de seu próprio software. Também contará com um carrossel de jogos com 64 títulos pré-instalados - alguns clássicos do Vic-20, outros C64.

Um joystick micro comutado também está incluído.

Os jogos podem ser jogados em 50Hz ou 60Hz, com filtros CRT opcionais e modos de tela para obter a verdadeira sensação de que você está usando uma máquina de ponta em 1981.

A lista de jogos inclui Arcadia e Laser Zone - ambos desde os dias do Vic-20 - e Paradroid e Boulder Dash do C64.

"Estamos realmente empolgados em oferecer a você ainda mais dos jogos retrô mais amados de todos os tempos, nos dois computadores domésticos mais icônicos de todos os tempos, combinados nesta mais recente versão da linha C64 - desta vez com teclado funcional completo e um VIC clássico - 20 ", disse o diretor da Retro Games, Paul Andrews.

A Koch Media está distribuindo.