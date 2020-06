Chegou o novo trailer do Cyberpunk 2077 apenas para adultos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A CD Projekt Red lançou um novo trailer do Cyberpunk 2077 como parte do seu evento de apresentação online Night City Wire .

Ele mostra parte da história, personagens e mundo dos jogos de um dos jogos mais ansiosamente esperados para este e os novos consoles e PCs.

Você pode assistir acima.

Além disso, a CD Projekt Red anunciou que está trabalhando em parceria com o especialista em anime Studio Trigger para criar uma série de desenhos animados para a Netflix, Cyberpunk: Endrunners, ambientada no mundo todo e em todo o mundo.

Infelizmente, não teremos a série até 2022, mas pelo menos não precisamos esperar até 2077.

O Cyberpunk 2077 estará disponível para PS4, Xbox One e PC a partir de 19 de novembro. Uma versão do Google Stadia seguirá antes do final do ano, enquanto o Xbox Series X e PS5 serão suportados mais adiante.

Aqueles que comprarem as versões PS4 e Xbox One poderão atualizar para as respectivas edições de última geração, sem nenhum custo extra.

Embora o jogo tenha adiado sua data de lançamento original em setembro, o trabalho de desenvolvimento está quase completo. Atualmente, está passando por extensos testes de erros para garantir que seja perfeito.

