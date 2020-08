Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red lançará seu primeiro grande jogo desde The Witcher 3 ainda este ano, com Cyberpunk 2077 chegando em novembro para várias plataformas, incluindo os consoles de próxima geração e o Google Stadia.

Aqui está o que sabemos sobre isso até agora, graças aos trailers de jogo, o evento online Night City Wire do estúdio e muito mais.

Anunciado pela primeira vez em 2012, Cyberpunk 2077 é um enorme RPG de mundo aberto baseado em um RPG de caneta e papel de Mike Pondsmith. O jogo de mesa ficou conhecido por vários nomes por meio de iterações - incluindo o ironicamente chamado Cyberpunk 2020 - e a versão de videogame do CD Projekt Red será baseada em diferentes regras e personagens de sua vida.

Ao contrário da série The Witcher, que foi apresentada em terceira pessoa, Cyberpunk 2077 é apresentado em primeira pessoa (exceto de cutscenes e alguns elementos, como o recurso Braindance - veja abaixo).

Você pode criar seu próprio personagem principal masculino ou feminino, com a respectiva dublagem completa.

É também um jogo estritamente só para adultos, com palavrões, violência extrema, cenas de sexo e outros elementos de natureza gráfica.

Originalmente programado para abril de 2020, a data de lançamento subsequentemente caiu para 17 de setembro. No entanto, o CD Projekt Red deveria atrasar seu lançamento geral novamente, para a data atual de 19 de novembro.

Isso era para garantir que o jogo fosse distribuído da forma mais perfeita possível, para permitir testes extensivos de bug.

Uma atualização de desenvolvimento importante pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 18 de junho de 2020

Cyberpunk 2077 será lançado pela primeira vez para Xbox One, PS4 e PC. Em seguida, ele aparecerá no Google Stadia antes do final de 2020.

Se você comprar a versão para PC, ela também estará disponível na Nvidia GeForce Now .

O jogo também será lançado para Xbox Series X e PlayStation 5 quando estiverem disponíveis.

A CD Projekt Red também anunciou que, caso você compre a versão para Xbox One ou PS4 do Cyberpunk 2077, receberá uma atualização para a respectiva edição de console de última geração gratuitamente.

squirrel_widget_148928

Se você atualizar para um PS5 ou Xbox Series X, ou tiver uma placa de vídeo Nvidia RTX que ofereça suporte a ray tracing , o Cyberpunk 2077 oferecerá suporte à tecnologia de iluminação avançada.

1/6 CD Projekt Red / Nvidia

Oclusão de ambiente, iluminação difusa, reflexos e sombras serão muito melhorados para apresentar uma apresentação gráfica ainda mais impressionante.

Os jogadores do GeForce Now também terão ray tracing em sua versão de streaming na nuvem - a 1080p 60fps.

Durante suas duas primeiras apresentações online do Night City Wire , o CD Projekt Red demonstrou uma pilha de novos recursos, incluindo Braindance e Lifepaths.

Braindance é um recurso pelo qual você pode controlar câmeras em um replay das memórias de outra pessoa. As experiências do tipo VR são registradas e vendidas no mercado aberto - às vezes no mercado negro - para que os usuários possam se divertir com as experiências de outras pessoas. No entanto, no jogo, parece que isso será usado para encontrar pistas de progressão nas missões.

Isso nos lembra um pouco do software de manipulação de fotos usado no Blade Runner. Mas em movimento, em 3D e amplificado ao máximo. Também é semelhante aos aspectos do modo de detetive dos jogos Batman: Arkham.

Confira a demonstração no episódio 1 de Night City Wire, começando às 11h08 ...

Outro novo recurso, Lifepaths , ajusta efetivamente sua experiência de jogo para o caminho específico que você escolheu durante a criação do personagem.

Existem vários Lifepaths para escolher, incluindo o anunciado Nomad e Street Kid, e eles irão desbloquear diferentes opções de conversação durante o jogo, como os outros podem reagir a você, ou mesmo de onde você realmente começou.

Você pode descobrir mais sobre Lifepaths no vídeo dedicado abaixo.

Também detalhados durante o segundo evento Night City Wire foram os vários tipos de armas que você encontrará no jogo, incluindo a vasta quantidade de opções de personalização que você pode alterar como as armas funcionam, por exemplo.

Você também pode assistir ao vídeo abaixo para uma demonstração.

Toda a música da banda fictícia Samurai, liderada por Johnny Silverhand de Keannu Reeves, foi criada pelo grupo punk sueco Refused e as faixas estão sendo disponibilizadas para download e transmissão em diferentes serviços, incluindo Spotify .

Anunciado durante o Night City Wire inaugural, estava uma nova série de anime chegando à Netflix em 2022 - Cyberpunk: Edgerunners.

Criado em parceria com o especialista em anime Studio Trigger, ele será ambientado em todo o mundo do jogo.

Assim como os vários trailers acima, o CD Projekt Red tem lançado diversos trailers e vídeos de gameplay nos últimos anos.

Nosso favorito é uma sessão de jogo de 48 minutos, conforme mostrado ao pressionar durante a E3 2018. Você verá como as missões podem acontecer, além de algumas das ferramentas de criação de personagem no início.

No entanto, o melhor trailer apareceu no palco durante o showcase do Xbox na E3 2019. Isso se deve principalmente ao momento de cair o queixo quando Keanu Reeves (John Wick, Matrix) foi revelado para jogar um dos NPCs do jogo.

Há uma pilha de acessórios para o jogo disponíveis agora ou em breve - incluindo uma edição especial do Xbox One X.

O Xbox também lançou um controlador Cyberpunk 2077, enquanto a Seagate tem um disco rígido externo adornado com um glorioso tema Cyberpunk 2077 e disponível nas opções de 2 TB e 5 TB.

Enquanto isso, a SteelSeries apresentou os headsets Arctis 1 Wireless com o tema, nas edições Johnny Silverhand (Keanu Reeves) e Netrunner.

Por último, mas não menos importante, a Nvidia revelou uma placa de vídeo Cyberpunk 2077 RTX 2080i , mas infelizmente você não pode comprar essa.

squirrel_widget_271387

Escrito por Rik Henderson.