Novo mapa do PUBG Mobile lançado por Livik, esperado na versão 19

Um novo mapa está chegando ao PUBG Mobile e é chamado Livik, a empresa confirmou.

Chegando ao Twitter, finalmente há um nome para o mapa que está disponível na versão beta e obtém algumas visualizações antecipadas nas últimas semanas, com o nome de Mapa Secreto .

Apresentando ... Livik! Nosso mais novo mapa exclusivo do PUBG MOBILE! ️



Mal podemos esperar para você experimentar o Livik em toda a sua glória! Experimente agora na versão beta!

O mapa é projetado em torno de uma espécie de tema nórdico, com o nome com uma espécie de anel viking. Há muitas variações no mapa, então você tem montanhas nevadas, planícies cobertas de grama, muitas rochas, flores, fontes termais e muita água. É uma paisagem que parece ter sido moldada por um retiro glacial.

Há também um ótimo 4x4 que basicamente dirige sobre qualquer coisa que acrescente algum alívio à variedade de carros parados mortos pela menor das rochas.

No momento, não há informações sobre quando isso será adicionado ao PUBG Mobile - e é dito que é um mapa exclusivo do PUBG Mobile - mas, como agora está sendo provocado oficialmente, imaginamos que ele chegará com a próxima grande atualização do jogo.

Isso deveria ser - cheque assistir - em algum momento por volta de meados de julho com o lançamento da versão 19 do jogo.

Também se fala em uma atualização do Erangel - o mapa clássico e mais popular do PUBG - há algum tempo. Não há como saber se também vamos atualizar o Erangel, após a recente atualização do Miramar que melhorou a textura e os detalhes para fazer tudo parecer muito melhor do que antes.

O PUBG Mobile se mantém no topo das paradas de jogos para celular, ainda um dos jogos battel royale mais populares nos dispositivos Android e iOS e parece que ainda há muito mais por vir.

Você pode conferir uma prévia do mapa Livik logo no início da versão beta abaixo.