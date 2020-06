Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Filmes de longa-metragem estão chegando à nova ilha Party Royale de Fortnite. A Epic Games anunciou que irá ao ar três filmes de Christopher Nolan dentro do jogo. No mês passado, Nolan também revelou o último trailer de seu próximo filme, Tenet, através do jogo. Aqui está o que você precisa saber sobre a colaboração mais recente.

Os filmes disponíveis incluem Inception, Batman Begins e The Prestige. No entanto, a disponibilidade do filme depende da região. Por exemplo, o Inception irá ao ar na América do Norte. Você pode conferir a programação completa aqui .

Os filmes de Nolan estrearão no teatro da ilha Party Royale em 26 de junho de 2020. O Party Royale estreou em abril como uma área social, distinta da ilha principal do battle royale. Também foi usado um local de música virtual para Diplo, Deadmau5, Travis Scott e outros shows.

Lembre-se de que a Epic disse recentemente que o Fortnite tem mais de 350 milhões de jogadores.

Para assistir filmes no teatro da ilha Party Royale, basta carregar o jogo e entrar no modo "Party Royale" sozinho, com amigos ou com estranhos. Quando estiver na ilha Party Royale, vá para a tela grande no lado oeste da ilha (veja a imagem acima).