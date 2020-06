A palavra pop de Zynga é Words With Friends para a Amazon Alexa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A editora de jogos para celular Zynga anunciou um novo jogo projetado exclusivamente para o serviço Alexa da Amazon.

Baseado no best-seller iOS e Android Words With Friends, o Word Pop é um jogo interativo que pode ser jogado em qualquer dispositivo habilitado para Alexa, usando apenas as vozes dos jogadores (e cérebros).

O Alexa desafia os jogadores a criar o máximo de palavras possível a partir de um banco de seis letras, dentro de um minuto. Os jogadores devem dizer ou soletrar o maior número possível de palavras durante uma sessão e são pontuados tanto pelo número quanto pela duração das palavras corretas encontradas.

A habilidade do jogo está disponível agora e pode ser ativada apenas dizendo "Alexa, abra o Word Pop".

"Estou emocionado que, ao adicionar o Word Pop à família Words With Friends, os jogadores poderão testar e melhorar suas habilidades com palavras, tornando-os ainda melhores jogadores do Words With Friends", disse Bernard Kim, presidente de publicação da Zynga.

"A beleza do Words With Friends é que, mesmo depois de dez anos, ainda estamos descobrindo novas maneiras de a franquia trazer alegria aos jogadores de todo o mundo. Dedicamo-nos a experimentar serviços como Alexa e modos de jogo como Word Pop, que oferece aos jogadores uma experiência familiar, mas inovadora ".

Assim como o Words With Friends, a linha de jogos para celular da Zynga inclui CSR Racing, Empires & Puzzles e Merge Dragons. Também estará trazendo a terceira partida para o Potterverse quando lançar Harry Potter: Puzzles & Spells em breve.